Gewalt und Waldbrandeinsatz im Mittelpunkt / 170 Delegierte der Feuerwehren tagen in Erfurt / Staatssekretär Götze spricht

Berlin (ots) - Der Respekt vor Feuerwehrangehörigen hat inDeutschland immer weiter nachgelassen. Einsatzkräfte werden tätlichoder verbal angegriffen und in ihrer Arbeit behindert. Das ThemaGewalt gegen Einsatzkräfte steht daher im Mittelpunkt der 65.Delegiertenversammlung des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV) amSamstag, 29. September 2018, im Congress Center der Messe Erfurt(Thüringen). 170 Delegierte der Feuerwehrverbände sowie weitere Gästeaus ganz Deutschland treffen sich zum fachlichen Austausch. UdoGötze, Staatssekretär im Thüringer Ministerium für Inneres undKommunales, und Andreas Bausewein, Oberbürgermeister der StadtErfurt, werden sich in Grußworten an die Feuerwehrkräfte wenden.Im Rahmen der Tagung des obersten Verbandsorgans des DFV wird eszudem einen Erfahrungsbericht zum Waldbrandeinsatz deutscherFeuerwehrkräfte in Schweden geben. Zum fünften Mal wird derInnovationspreis für Feuerwehren "IF Star" verliehen, mit dem derVerband öffentlicher Versicherer und der Deutsche FeuerwehrverbandIdeen zur Schadenvermeidung honorieren.Die Delegiertenversammlung tagt am Samstag, 29. September 2018, ab10.30 Uhr im Congress Center Messe Erfurt (Gothaer Straße 34, 99094Erfurt). Zuvor findet ab 8.30 Uhr im Augustiner Kloster(Augustinerstraße 10, 99084 Erfurt) ein Ökumenischer Gottesdienststatt. Bereits am Freitag, 28. September 2018, begeht der ThüringerFeuerwehr-Verband mit einer Festveranstaltung sein 150-jährigesJubiläum.Der Deutsche Feuerwehrverband dankt der Daimler AG sowie derTelekom Deutschland GmbH für die freundliche Unterstützung.Hinweis für die Presse: Wir bitten um formlose Akkreditierung fürdie Delegiertenversammlung bis Montag, 24. September 2018, 16.00 Uhr,per E-Mail an darmstaedter@dfv.org. Die Organisation derFestveranstaltung liegt beim Thüringer Feuerwehr-Verband, der unterinfo@thfv.de zu erreichen ist.