Mainz (ots) -Lucas Hohmann ist Sanitäter und macht seinen Beruf gerne. Doch vorein paar Wochen wurde der Mainzer scheinbar grundlos von einemBetrunkenen angegriffen, im Gesicht und am Hals verletzt. Auch einigeseiner Kollegen wurden schon angegriffen, nur weil sie helfenwollten. Auch andere Berufsgruppen wie Feuerwehrleute, Polizistenoder Zugbegleiter machen zunehmend ähnliche Erfahrungen. Bei vielenZugbegleitern fährt gerade nachts die Sorge mit, dass ihnen etwaspassieren könnte. Beschimpfungen gehören für viele schon zum Alltag.Doch warum ist das so? Und werden Straftaten gegen öffentlicheDienstleister konsequent genug verfolgt? "Zur Sache"-Reporter KaiDiezemann hat mit den Betroffenen, einem Gewaltforscher und demrheinland-pfälzischen Justizminister Herbert Mertin (FDP) gesprochen.Moderation: Birgitta WeberWeitere Themen der Sendung:- Unzufriedene Pflegekräfte: Viele wechseln in die Leiharbeit wegenbesserer Bedingungen- "Zur Sache-PIN": Leiharbeit- Nach Jahrzehnten plötzlich verboten: Büchelberger sollen ihrBrennholz nicht mehr auf der Wiese lagern dürfen- Recherche im Innenausschuss: Wie nah sind sich AfD und Identitäre?- "Zur Sache hilft" nachgehakt: Ein "Eventrekorder" für Marta- Aufklären, einordnen, nachhaken: 20 Jahre Politikmagazin im SWRFernsehen"Zur Sache Rheinland-Pfalz!"Das SWR-Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet überdie Themen, die das Land bewegen. Vor-Ort-Reportagen,Hintergrundfilme, Studiointerviews und Satirebeiträge lassenpolitische Zusammenhänge verständlich werden.Informationen auf www.zur-sache-rp.deMediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und dereneinzelne Beiträge auf www.SWRmediathek.de undwww.SWR.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de zu sehen.Pressefotos auf www.ARD-foto.dePressekontakt:Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755,sibylle.schreckenberger@swr.de.Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell