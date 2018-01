Mainz (ots) -Rettungssanitäter, Notärzte und Ersthelfer werden bespuckt,geschlagen oder sogar mit Waffen bedroht. In der Silvesternachtwurden Sanitäter in einigen Städten gezielt mit Böllern beworfen undmit Raketen beschossen. Obwohl sie nur so schnell wie möglich helfenwollen, schlägt ihnen immer wieder blanker Hass entgegen. Warumwerden Helfer angegriffen? Was treibt Menschen dazu, Sanitäter unddie, die dringend medizinische Hilfe brauchen, zu gefährden? Und wielange finden wir noch genügend Menschen, die bereit sind den Job alsSanitäter oder Notarzt zu machen? "Zur-Sache Rheinland-Pfalz!" war inLudwigshafen unterwegs.Weitere Themen:- Junge Asylsuchende- Brauchen wir verbindliche Altersprüfungen?- Proteste gegen Schulschließung in Pünderich/Mosel- Stoppt das "digitale Dorf" die Landflucht?- Abfallentsorgung an Windrädern? "Zur Sache" hakt nach inBickenbach/Hunsrück"Zur Sache Rheinland-Pfalz!"Das SWR-Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet überdie Themen, die das Land bewegen. Vor-Ort-Reportagen,Hintergrundfilme, Studiointerviews und Satirebeiträge lassenpolitische Zusammenhänge verständlich werden. In "Zur SacheSchätzchen" liefern sich Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) undJulia Klöckner (CDU) als computeranimierte Comic-Figuren eineaugenzwinkernde Auseinandersetzung um aktuelle Themen.Zitate mit Quellenangabe "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" frei.Informationen auf www.zur-sache-rp.deMediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und dereneinzelne Beiträge auf www.SWRmediathek.de undwww.SWR.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de zu sehenPressefotos auf www.ARD-foto.dePressekontakt:Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755,sibylle.schreckenberger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell