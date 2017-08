Gewalt gegen Polizisten: ZDFinfo-Doku über Bodycam-Einsätze (FOTO)

Mainz (ots) -Die Anzahl der Widerstände gegen Polizeibeamte liegt bei 111 proTag - so die Zahlen der aktuellen Polizeilichen Kriminalstatistik desBKA. Respektlosigkeit und Gewalt gegen Polizeibeamte haben zuletztdeutlich zugenommen. Die Dokumentation "Gewalt gegen Polizisten - MitBodycam auf Streife", die am Mittwoch, 30. August 2017, 20.15 Uhr,erstmals in ZDFinfo zu sehen ist, beleuchtet Maßnahmen, die bereitsgegen den schwindenden Respekt vor den Ordnungshütern ergriffenwurden.Die Gewalt gegen Polizeibeamte hatte in Mainz von 2014 zu 2015 um50 Prozent zugenommen. Gerade in den Sommermonaten stieg die Zahl derÜbergriffe auf Polizeibeamte. Deswegen startete die Landeshauptstadtim vergangenen Jahr das viel diskutierte Pilotprojekt "Bodycam" - undbrachte die Mini-Kamera im Streifendienst zum Einsatz. Sie ist an derUniform befestigt, zusätzlich weist ein Schriftzug auf dieVideoaufzeichnung hin. Wie verhalten sich die Kontrollierten oderVerdächtigen gegenüber der Polizei? Wie versuchen die Beamten zudeeskalieren? Und was bringt die Bodycam, die Gewalt gegen Polizisteneigentlich verhindern soll?Die Dokumentation zeigt auch, wie die bayerische Polizei versuchtder zunehmenden Gewalt gegen Polizeibeamte mit besserer Ausrüstung,gezieltem Deeskalationstraining und speziellen Verteidigungsübungenzu begegnen.Direkt im Anschluss an die neue Dokumentation sendet ZDFinfo ab21.00 Uhr noch einmal die Dokumentation "Cops außer Kontrolle -Amerikas Kampf gegen Polizeigewalt". Eine weitere Erstausstrahlungist dann ab 22.15 Uhr in ZDFinfo zu sehen: "Knast in den USA -Isolationshaft für Schwerverbrecher" begleitet in einerLangzeitbeobachtung mehrere Häftlinge des Maine State Prison bei derVerlegung aus der Isolationshaft in den normalen Strafvollzug undspäter in die Freiheit."Gewalt gegen Polizisten - Mit Bodycam auf Streife" ist erneut amDonnerstag, 31. August 2017, 12.45 Uhr, in ZDFinfo zu sehen, "Knastin den USA - Isolationshaft für Schwerverbrecher" am Dienstag, 5.September 2017, 1.15 Uhr.http://zdfinfo.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFinfohttps://www.facebook.com/ZDFinfoAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/gewaltPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell