Am Mittwoch, 12. Dezember 2018, 22.45 Uhr, geht es bei "dunjahayali" im ZDF um ein Thema, das immer noch verharmlost und häufigverschwiegen wird: Gewalt gegen Frauen und Sexismus im Alltag.Im vergangenen Jahr wurden 147 Frauen in Deutschland von ihremPartner oder Ex-Partner getötet. Knapp 114.000 Mal wurden FrauenOpfer partnerschaftlicher Gewalt. Und das sind nur die neuen, geradeveröffentlichten Zahlen. Die Dunkelziffer dürfte weit höher liegen.Dunja Hayali besucht das Autonome Frauenhaus in Lübeck, eine vonrund 350 vergleichbaren Einrichtungen hierzulande. Dort trifft sieMitarbeiterinnen, die von ihrem Engagement berichten, undBewohnerinnen, die von ihrem Leben und ihren Gewalterfahrungenerzählen. Was haben sie durchgemacht? Wie stellen sie sich ihreZukunft vor? Welche Forderungen haben die Frauenhäuser an diePolitik? Außerdem begleitet Dunja Hayali in Hamburg-Steilshoop dieNachbarschaftsinitiative "Stop" ("Stadtteile ohne Partnergewalt"),die zeigt, wie bedrohten Frauen und Kindern geholfen werden kann.Die "#MeToo"-Debatte der vergangenen Monate hat deutlich gemacht:Fast jede Frau hat in ihrem privaten oder beruflichen Alltag odereinfach nur auf der Straße schon mal Sexismus erlebt. ProminenteFrauen sind genauso betroffen wie nicht-prominente. Ihren Ausgangnahm die Debatte in der Filmbranche mit den Fällen "Harvey Weinstein"und "Dieter Wedel". Bei "dunja hayali" diskutieren die SchauspielerinMaren Kroymann und der Regisseur Sebastian Schipper, welcheErfahrungen sie in ihrer Karriere gemacht haben und was die Debatteum "#MeToo" gebracht hat. Außerdem begrüßt Dunja HayaliBundesjustizministerin Katarina Barley, Anke Kock vom AutonomenFrauenhaus Lübeck und die Kriminologin Julia Reinhardt, Vorsitzendevon "Contra häusliche Gewalt! - Opferschutz durch Täterarbeit".Die nächste Ausgabe von "dunja hayali" ist am Mittwoch, 6. Februar2019, 22.45 Uhr im ZDF zu sehen.