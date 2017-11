Gewalt gegen Frauen - Menschenrechtsinstitut empfiehlt Nationalen Aktionsplan zur Umsetzung der Istanbul-Konvention

Berlin (ots) - Zum Internationalen Tag gegen Gewalt gegen Frauenam 25. November 2017 erklärt das Deutsche Institut fürMenschenrechte:"Am 1. Februar 2018 tritt die Konvention des Europarates gegenGewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt, die sogenannteIstanbul-Konvention, für Deutschland in Kraft. Die Konvention gibtStaat und Zivilgesellschaft alle nötigen Vorgaben an die Hand, umFrauen effektiver vor Gewalt zu schützen und ihre Rechte zugewährleisten.Deutschland sollte nun mit einem Nationalen Aktionsplan einekoordinierte politische Strategie für die Umsetzung der Konvention inDeutschland aufsetzen. Wir empfehlen, den Nationalen Aktionsplan anden Verpflichtungen der Konvention auszurichten, ihn in einempartizipativen Prozess mit der Zivilgesellschaft zu entwickeln undseine Umsetzung an einem politisch hochrangigen Gremium aufzuhängen.So kann er eine gute Grundlage für konkrete Maßnahmen und einemenschenrechtsbasierte, effektive Politik gegengeschlechtsspezifische Gewalt sein.Wichtig ist, dass der Plan prioritäre Handlungsfelder benennt.Hierzu gehört die Gewährleistung des niedrigschwelligen undbarrierefreien Zugangs zu Frauenberatungsstellen und Frauenhäusernfür alle: Es darf keinen Unterschied mehr machen, ob gewaltbetroffeneFrauen im Rollstuhl sitzen, im Asylverfahren der Residenzpflichtunterliegen oder transgeschlechtlich sind.Insbesondere sollten Migrantinnen, Frauen mit Beeinträchtigungenoder wohnungslose Frauen in den Fokus genommen werden. IhreLebensumstände in Behinderteneinrichtungen, Flüchtlings- oderWohnungslosenunterkünften verhindern oft, dass sie ihre rechtlichenMöglichkeiten im Fall von Gewalt gleichberechtigt in Anspruch nehmenkönnen.Zudem sollte eine unabhängige Monitoring-Stelle zur Umsetzung derKonvention eingerichtet werden. Sie unterstützt den Gesetzgeber unddie Behörden bei der Umsetzung. Ihre Arbeit verbessert dieZielgenauigkeit und Wirksamkeit der Maßnahmen zur Bekämpfunggeschlechtsspezifischer Gewalt durch umfassende Datenerhebung undForschung."Pressekontakt:Bettina Hildebrand, Presssprecherin Bettina HildebrandTel.: 030 259 359-14 | Mobil: 0160 96 65 00 83E-Mail: hildebrand@institut-fuer-menschenrechte.deTwitter: @dimr_berlinOriginal-Content von: Deutsches Institut für Menschenrechte, übermittelt durch news aktuell