Gewalt gegen Beschäftige: Gesundheitliche Folgen versichert (FOTO)

Hamburg (ots) -Viele Beschäftigte in Krankenhäusern, Pflege- undBetreuungseinrichtungen erleben in ihrem Arbeitsalltag verbale oderkörperliche Gewalt. Aber längst nicht alle wissen, dass bei solchenVorfällen unter Umständen die gesetzliche Unfallversicherung greift.Die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege(BGW) gibt ihren Mitgliedsunternehmen Tipps, wann Extremerlebnissegemeldet werden sollten. Außerdem hat sie einen neuenPräventionsratgeber herausgebracht und informiert bei ihremdiesjährigen Fachkongress "BGW forum - Gesundheitsschutz inKrankenhaus und Klinik" zum Thema.Versicherungsschutz"Verursacht ein Gewaltvorfall im Zusammenhang mit der Arbeit einenkörperlichen Schaden oder eine psychische Erkrankung, handelt es sichversicherungsrechtlich um einen Arbeitsunfall", erklärt ClaudiaDrechsel-Schlund, Reha-Expertin der BGW. "Je nach Einzelfall kann dasauch bei verbalen Übergriffen gegeben sein."Die zuständige Berufsgenossenschaft oder Unfallkasse sorgt dannfür die bestmögliche medizinische Behandlung und kümmert sich mitallen geeigneten Mitteln darum, dass der oder die betroffeneVersicherte wieder am beruflichen und gesellschaftlichen Lebenteilhaben kann. Das gilt auch bei psychischen Folgen einesÜbergriffs.Erste Hilfe für die PsycheHilfe erhalten Betroffene nach Extremerlebnissen bei der Arbeitbereits, bevor gesundheitliche Folgen sichtbar werden.- Die BGW bietet ihren Versicherten in solchen Situationenbeispielsweise telefonisch-psychologische Beratung.- Alternativ können Betroffene bis zu fünf probatorische Sitzungenbei ärztlichen oder psychologischen Physiotherapeutinnen oder-therapeuten zur psychischen Stabilisierung wahrnehmen.Wenn anschließend aufgrund des selbst erlittenen oder miterlebtenVorfalls eine psychotherapeutische Weiterbehandlung erforderlich ist,wird diese ebenfalls gewährt.Wann Gewaltereignis melden?Meldepflichtig sind Gewaltvorfälle - wie andere Arbeitsunfälleauch, wenn sie mehr als drei Kalendertage Arbeitsunfähigkeitverursachen. Doch bei Gewalt- und anderen Extremereignissen könnenpsychische Folgen zeitverzögert auftreten. Deshalb empfiehlt die BGWihren Mitgliedsbetrieben:1. Extremereignisse immer melden: insbesondere schwereKörperverletzungen, Sexualdelikte oder (Raub-)Überfälle, auch auf demArbeitsweg. Dabei müssen auch Beschäftigte berücksichtigt werden, diedas Geschehen miterlebt oder Betroffenen geholfen haben und dadurchebenfalls psychisch belastet sein können.2. Gewaltereignisse immer dann melden, wenn psychischeAuffälligkeiten bei direkt oder indirekt betroffenen Beschäftigtenbemerkbar werden.3. Bei häufigem Auftreten von Gewalt- oder Extremereignissen imBetrieb individuell Kontakt mit der BGW aufnehmen.Zu beachten ist dabei: Sofern keine Meldepflicht für denjeweiligen Arbeitsunfall besteht, muss für eine fallbezogene Meldungan die Berufsgenossenschaft die Zustimmung der betreffendenversicherten Person vorliegen.Neuer Präventionsratgeber erschienenWie Unternehmen im Gesundheitsdienst und in der WohlfahrtspflegeÜbergriffen auf Beschäftigte bestmöglich vorbeugen können, was nacheinem Vorfall zu tun ist und welche Unterstützung die BGW ihrenMitgliedsbetrieben und Versicherten bietet, zeigt die neue Broschüre"Prävention von Gewalt und Aggression gegen Beschäftigte". Zu findenist sie - wie weitere Informationen zum Thema - unterwww.bgw-online.de/gewalt.Veranstaltungstipp: BGW forum 2019Im Rahmen ihres diesjährigen Fachkongresses "BGW forum -Gesundheitsschutz in Krankenhaus und Klinik" veranstaltet dieBerufsgenossenschaft am 2. September in Hamburg einSatellitensymposium "Gewalt gegen ärztliches und medizinischesFachpersonal". Beim Kongress selbst steht am 3. September ein Plenumzur Prävention von Gewalt gegen Beschäftigte im Krankenhaus auf demProgramm. Weitere Informationen finden Interessierte unterwww.bgwforum.de.Diese Pressemitteilung finden Sie auch im BGW-Pressezentrum unterhttp://www.bgw-online.de/presse. Dort finden Sie zudem weitereaktuelle Meldungen und die Möglichkeit, diese per E-Mail-Service zuabonnieren.Über die BGWDie Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst undWohlfahrtspflege (BGW) ist die gesetzliche Unfallversicherung fürnicht staatliche Einrichtungen im Gesundheitsdienst und in derWohlfahrtspflege. Sie ist für über 8,5 Millionen Versicherte in mehrals 645.000 Unternehmen zuständig. Die BGW unterstützt ihreMitgliedsbetriebe beim Arbeitsschutz und beim betrieblichenGesundheitsschutz. 