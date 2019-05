Gewalt im Kongo eskaliert: 100.000 Menschen auf der Flucht

Bonn (ots) - Die UNO-Flüchtlingshilfe zeigt sich besorgtangesichts aktueller Flüchtlingszahlen im Kongo: im April musstenmehr als 100.000 Menschen in der Nordkivu-Provinz der DemokratischenRepublik Kongo vor drohender Gewalt aus ihren Häusern und Heimatortenfliehen. Teams des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR), die vor Ortsind, berichten von Vergewaltigungen, Plünderungen und Rekrutierungvon Kindern durch bewaffnete Gruppen. Gleichzeitig bereiten sich derUNHCR und die Regierung des Nachbarlandes Uganda darauf vor,Flüchtlinge aufzunehmen. Die dramatische Situation wird verschärftdurch die Nähe zu den vom Ebola-Virus betroffenen Gebieten."Die Vertriebenen sind verzweifelt und der Zugang zu ihnen wirddurch die unsichere und unübersichtliche Situation behindert",berichtet Peter Ruhenstroth-Bauer, Geschäftsführer derUNO-Flüchtlingshilfe, dem nationalen Partner des UNHCR. Der UNHCRhatte seine Aktivitäten in den betroffenen Provinzen Nordkivu undIturi bereits seit August 2018 verstärkt: er betreut beispielsweiseÜberlebende von sexueller Gewalt und arbeitet mit den Gemeindenzusammen, um Vertriebenen und Rückkehrern sichere Unterkünfte zubieten.Lage im Kongo seit Jahrzehnten unübersichtlichSeit den Neunzigerjahren schwelt im Osten der DemokratischenRepublik Kongo ein bewaffneter Konflikt zwischen Rebellen undRegierungstruppen. In der Region Beni beispielsweise entlang derGrenze zu Uganda sollen sich mehr als 100 bewaffnete Gruppenaufhalten und die Bevölkerung mit Gewalt undMenschenrechtsverletzungen terrorisieren. Nahezu täglich werdenDörfer angegriffen und Häuser niedergebrannt. Zivilisten werden Opfervon Gewaltexzessen und schwersten Menschenrechtsverletzungen. Mehrals fünf Millionen Menschen sind entwurzelt - fast 800.000 leben alsFlüchtlinge in anderen afrikanischen Staaten und 4,5 Millionen alsVertriebene im eigenen Land. Die Hälfte von ihnen sind Kinder. DenFlüchtlingen fehlt es an vielem: sie brauchen Wasser, Nahrung,Unterkünfte und andere Hilfsgüter. Doch Hilfsorganisationen habennicht immer Zugang zu den notleidenden Menschen. Und die schwindendenfinanziellen Mittel machen eine langfristige Hilfe immer schwieriger.Von den benötigten 47 Millionen US-Dollar, ist bisher nur einBruchteil finanziert.Ruhenstroth-Bauer abschließend dazu: "Neben der akutenSofort-Hilfe für die Flüchtlinge, braucht es endlich Frieden in derRegion, um den Menschen Perspektiven zu geben. Wir brauchen nebeninternationalen Gebern auch die Unterstützung der Zivilgesellschaft,um den Menschen vor Ort helfen zu können."Pressekontakt:Marius Tünte, Tel. 0228-90 90 86-47, tuente@uno-fluechtlingshilfe.deOriginal-Content von: UNO-Flüchtlingshilfe e.V., übermittelt durch news aktuell