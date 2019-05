Gewalt in DR Kongo führt zu 60.000 Vertriebenen

Berlin (ots) - Ein Bündnis aus 18 Hilfsorganisationen warnt voreiner dramatischen Lage im Osten der Demokratischen Republik Kongo,wo durch anhaltende Kämpfe mehr als 60.000 Menschen vertriebenwurden. Die geflohenen Menschen müssen in unsicheren Unterkünftenausharren, ohne Zugang zu genügend Nahrung, sauberem Trinkwasser undangemessenen sanitären Einrichtungen. Die dramatische Situation wirdverschärft durch die regionale Nähe zu den vom Ebola-Virusbetroffenen Gebieten.Dringende Maßnahmen sind erforderlich, um Zehntausenden Menschenzu helfen, die nach bewaffneten Angriffen im Osten der DemokratischenRepublik Kongo aus ihrer Heimat fliehen mussten. Dazu rufen 18humanitäre Organisationen auf, darunter Oxfam, Save the Children,International Rescue Committee (IRC) und CARE. Die Menschen sindzwischen der Grenze zu Uganda und einem Gebiet der DR Kongo gefangen,das von bewaffneten Gruppen terrorisiert wird. Zudem liegen die vomEbola-Virus betroffenen Gebiete in der Nähe. Die Krankheit hatbereits über 950 Menschen in der Region das Leben gekostet.Hintergrund sind bewaffnete Angriffe, die am 30. März begannen undeinen Monat lang im Gebiet von Beni, Nord-Kivu, andauerten. NachAngaben der örtlichen Gesundheitsbehörden wurden allein im April über60.000 Menschen vertrieben. 7.000 von ihnen haben in einerGrundschule Unterschlupf gefunden, nur einen Kilometer vomGrenzübergang zu Uganda entfernt. Die Gefahr der Ausbreitung vonKrankheiten ist hoch, da das einzige zur Verfügung stehendeTrinkwasser aus einem Fluss stammt und es nur wenige Toiletten in derSchule gibt. Da es dort kein Essen gibt, ist für viele Menschen dereinzige Weg, an Nahrung zu gelangen, in ihre Dörfer zurückzukehren,wo sie sich nicht sicher fühlen.Oxfams Leiter des Humanitären Hilfsprogramms in der DR Kongo,Tamba Emmanuel Danmbi-saa, sagt: "Das ist eine zutiefst beunruhigendeSituation. Diese Menschen haben Angst, in ihre Häuser zurückzukehrenund werden gezwungen, unter beengten und unhygienischen Bedingungenin einem Gebiet zu leben, in dem Ebola nach wie vor eine großeBedrohung darstellt. Diese Menschen brauchen dringend Nahrung,angemessene sanitäre Einrichtungen sowie sauberes Wasser undgesundheitliche Versorgung."Den humanitären Organisationen zufolge erschwert die anhaltendeGewalt in der Region, die Menschen mit Hilfsleistungen zu erreichen.Währenddessen bereiten sich die ugandischen Behörden auf weitereFlüchtlinge vor. In Uganda hätten sie neben dem nötigen Schutz auchbesseren Zugang zu grundlegenden Leistungen wie einer angemessenenGesundheitsversorgung. Jedoch gibt es Berichte, dass Menschen anmindestens 16 offiziellen Übergängen am Grenzübertritt nach Ugandagehindert werden.Infolgedessen bleibt den Vertriebenen kaum eine andere Wahl, alsin ihre Dörfer zurückzukehren, wo sie jedoch von weiteren Angriffenbedroht sind. Andere meiden offizielle Grenzpunkte und versuchen dieGrenze irregulär durch die Wälder oder mit dem Boot zu überqueren.Dadurch steigt jedoch das Risiko der Ausbreitung von Ebola, da dieMenschen nicht wie an den offiziellen Grenzübergängen auf dieKrankheit untersucht werden.Elijah Okeyo, Landesdirektor des International Rescue Committee inUganda, sagt: "Die Regierungen auf beiden Seiten der Grenze müssenmit der humanitären Gemeinschaft zusammenarbeiten, um dieVertriebenen zu schützen und die dringend benötigte Hilfe zuleisten." Humanitäre Organisationen, der UNHCR und die ugandischeRegierung bereiten sich darauf vor, die Vertriebenen aufzunehmen. Die18 humanitären Organisationen fordern die kongolesischen Behördenauf, dafür zu sorgen, dass die Vertriebenen ungehindert und sichernach Uganda gelangen können.Heather Kerr, Landesdirektorin von Save the Children in der DRKongo, erklärt: "Nach unseren Schätzungen sind mindestens 30.000Kinder durch die Gewalttaten vertrieben worden. Diese müssen jetztunter elenden Bedingungen leben. Viele dieser Kinder habenschreckliche Gewalt erlebt, bei der Familienmitglieder angegriffenund ihre Häuser zerstört wurden. Jetzt sind sie Krankheiten wie Ebolaausgesetzt, die Kinder am härtesten treffen. Das ist nicht hinnehmbarund muss dringend behoben werden - zu viel steht auf dem Spiel."Die 18 humanitären Organisationen fordern die kongolesischen undugandischen Behörden, den Hohen Kommissar der Vereinten Nationen fürFlüchtlinge, internationale Organisationen und Geber auf,zusammenzuarbeiten und ihre Ressourcen gebündelt einzusetzen, damitdie Menschen so schnell wie möglich die Hilfe erhalten, die siebenötigen. Sie müssen zudem sicherstellen, dass sie auf neuankommende Flüchtlinge aus der Demokratischen Republik Kongovorbereitet sind und den Bedürfnissen der Geflüchteten, die sichbereits in Uganda befinden, gerecht werden.Hinweis für die Redaktionen:- Sprecher*innen stehen für Interviews zur Verfügung.- Uganda hat bereits mehr als 1,2 Millionen Geflüchteteaufgenommen und ist damit das Land in Afrika und eines derLänder weltweit, das die meisten geflüchteten Menschen aufnimmt.Die nationalen Hilfsdienste sind stark überlastet, und derAktionsplan für kongolesische Flüchtlinge in Uganda für 2019 istbisher nur zu zwei Prozent finanziert, wobei nur 8,1 MillionenDollar von den benötigten 389,5 Millionen Dollar eingenommenwurden.- In der Demokratischen Republik Kongo benötigen über 13 MillionenMenschen humanitäre Hilfe, und mehr als fünf Millionen Menschenmussten aus ihrer Heimat fliehen - das ist die höchste Zahl vonBinnenvertriebenen in Afrika. Der humanitäre Aktionsplan derVereinten Nationen für die Demokratische Republik Kongo wurdefür den Großteil des Jahres 2018 nur zu 30 Prozent finanziertund erhielt bis Ende des Jahres eine Finanzierung von nur 45Prozent. Der Aktionsplan für 2019 ist derzeit zu 88 Prozentunterfinanziert https://fts.unocha.org/appeals/673/summary- Die Organisationen, die diese Pressemitteilung unterstützen,sind: ACT Alliance, Action Against Hunger, Care and Assistancefor Forced Migrants, CARE International, Catholic ReliefServices, Cordaid, Danish Refugee Council, Finn Church Aid,Finnish Refugee Council, International Rescue Committee, JesuitRefugee Service, Mercy Corps, Norwegian Refugee Council, Oxfam,Save the Children, Swiss Church Aid, Uganda Joint ChristianCouncil und War Child Holland.Die 18 Hilfsorganisationen erheben folgende Forderungen:- Die kongolesischen Behörden und die Friedensmission derVereinten Nationen (MONUSCO) sollten den Schutz der Vertriebenengewährleisten und ihnen den Zugang zu den von ihnen benötigtengrundlegenden Dienstleistungen erleichtern.- Die kongolesischen Behörden sollten sicherstellen, dass sich dieVertriebenen frei bewegen können. Dazu gehört auch das sichereÜberschreiten der Grenze, um in Uganda Hilfe und Schutz zusuchen.- Die kongolesischen und ugandischen Behörden sollten gemeinsamgrenzüberschreitende humanitäre Maßnahmen fordern underleichtern, damit die Vertriebenen in den an Ugandaangrenzenden Gebieten einen besseren Zugang zu humanitärenDienstleistungen innerhalb der Demokratischen Republik Kongohaben.- Die ugandischen und kongolesischen Behörden, das UNHCR, dieinternationalen Organisationen und die Geber müssen intensiverzusammenarbeiten und mehr Ressourcen mobilisieren, damit für denZustrom neuer Geflüchteter aus der Demokratischen Republik Kongoangemessene Vorbereitungen getroffen werden können. 