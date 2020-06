Gewächshaus von AgraFlora in Delta beginnt mit Anbau

Weitere Suchergebnisse zu "OMV":

Quelle: IRW Press

Vancouver (British Columbia), 15. Juni 2020. – AgraFlora Organics International Inc. (CSE: AGRA, Frankfurt: PU31, OTCPK: AGFAF) („AgraFlora“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass Propagation Services Canada Inc., das Vorzeige-Anbauaktivum in Delta (British Columbia) (die „Delta-Anlage“ oder „PSC“), mit dem kommerziellen Cannabisanbau begonnen hat. PSC hat mit dem Anbau eines sorgfältig ausgewählten Portfolios an lebender ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung