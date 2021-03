Gevo: Wieder auf des Messers Schneide

Die Aktie der Gevo Inc. konnte in den letzten Monaten durch einen beständigen Anstieg auf sich aufmerksam machen. Er endete am 12. Februar auf einem Hoch bei 15,57 US-Dollar. Seitdem hat sich das Chartbild deutlich eingetrübt, denn der Wert ist zunächst in eine Korrektur übergegangen und bis zum 5. März auf ein Tief bei 5,69 US-Dollar zurückgefallen.

Hier übernahmen die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung