Gevo Inc.: Die Bullen verteidigen das Gap

Die Neigung der amerikanischen Anleger, Kurslücken relativ schnell wieder zu schließen, ist sprichwörtlich. Dennoch gelang es den Bullen bei der Aktie der Gevo Inc. in der vergangenen Woche, das am 19. Januar zwischen 6,76 und 8,50 US-Dollar gerissene Gap zunächst offenzuhalten.

In der Spitze drang der Kurs am Dienstag auf ein neues Hoch bei 11,68 US-Dollar vor und ging anschließend



