Gevo-Aktie: Das wird jetzt wichtig!

Im Anschluss an das Hoch vom 12. Februar bei 15,57 US-Dollar ging die Aktie der Gevo Inc. in eine Abwärtsbewegung über. Sie fiel unter den 50-Tagedurchschnitt zurück und ermäßigte sich bis zum 5. März auf ein Tief bei 5,69 US-Dollar. Die auf diesem Niveau gestartete Gegenbewegung konnte den EMA50 im März zwar wieder überschreiten, nachhaltig war dieser Erfolg jedoch nicht.

