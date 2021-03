Gevo-Aktie: Das wird jetzt wichtig!

Ihren im Herbst gestarteten dynamischen Anstieg beendete die Aktie der Gevo Inc. am 12. Februar auf einem Hoch bei 15,57 US-Dollar. Seitdem bestimmt eine neue Abwärtsbewegung das Bild. Sie hat den Kurs in einem ersten Schritt bis zum 5. März auf ein Tief bei 5,69 US-Dollar zurückfallen lassen.

Anschließend startete zwar eine Gegenbewegung, doch diese hat sichtlich Mühe, einen nachhaltigen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung