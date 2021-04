Die Aktie der Gevo Inc. konnte in den ersten sechs Wochen des Jahres den im Herbst begonnenen Anstieg fortsetzen und dabei bis zum 12. Februar auf ein Hoch bei 15,57 US-Dollar vordringen. Der weitere Verlauf des Jahres dürfte den investierten Anlegern weniger gefallen haben, denn der Kurs ging in eine Korrektur über und unterschritt dabei Anfang März auch den 50-Tagedurchschnitt.

