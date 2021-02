Gevo: Die Aktie überzeugt!

In den drei Monaten bis zum 30. September 2020 belief sich der Umsatz mit Ethanol, Isobutanol und verwandten Produkten auf 0,02 Millionen USD, was einem Rückgang von 5,5 Millionen USD gegenüber der Vorjahresperiode entspricht. Der Hauptgrund für den Rückgang war die Corona-Krise und die Reaktion auf das ungünstige Rohstoffumfeld. Im März 2020 stellte das Werk in Luverne die Produktion von Ethanol ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung