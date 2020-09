Gevo Aktie: Wo liegt der wahre Wert?

Am 20. August explodierte der Kurs der Gevo Aktie plötzlich und stieg so um zeitweise 265 %. Auf diesem Niveau konnte sich der Aktienwert jedoch nicht stabilisieren, sondern fiel stattdessen wieder. Aktuell notiert der Kurs bei 0,78 Euro. Sollten Anleger jetzt einsteigen, in der Hoffnung, dass der Kurs ehemalige Werte oberhalb der 3 Euro Marke wieder erreicht?