Die Aktie der Gevo Inc. konnte in den ersten Wochen des Jahres den im Dezember begonnenen Anstieg fortsetzen und dabei bis zum 12. Februar auf ein Hoch bei 15,57 US-Dollar vordringen. Anschließend nahmen die Anlege ihre Gewinne mit und der Kurs ging in eine Korrektur über. Ein erstes Tief wurde am 5. März unterhalb des 50-Tagedurchschnitts bei 5,69 US-Dollar ausgebildet.

