Gevo Aktie: Kommt es zu diesem Rücksetzer?

Die Gevo Aktie konnte bis in den Januar sehr massiv dazugewinnen. Doch wird der Anstieg ungebremst immer so weitergehen? Sicher nicht, früher oder später muss es zu einer Konsolidierung kommen. Typischerweise führt diese regelmäßig in den Fibonacci-Retracement-Bereich von 38,2 bis 61,8 %.

Preislich kann es also in die Zone um 7,55 USD abwärts gehen. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Solange der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung