Gevo-Aktie: Ist in der “Make it or break it”-Zeit!

Gevo Inc. (NASDAQ:GEVO) werden am Dienstag höher gehandelt, nachdem die Analysten von Stifel die Berichterstattung über die Aktie aufgenommen haben und ihr ein “Buy”-Rating und ein Kursziel von $10 geben. Die Aktie war den ganzen Dienstag über in den sozialen Medien im Trend. Gevo lag bei der letzten Überprüfung am Dienstag um 13,94% bei $5,97.

Gevo Tägliche Chartanalyse Die Aktie befindet sich an