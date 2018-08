Getty Realty: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Der Kurs der Aktie Getty Realty stand am 17.08.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse New York bei 29,24 USD.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Getty Realty auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 23,82 liegt Getty Realty unter dem Branchendurchschnitt (77 Prozent). Die Branche "Real Estate" weist einen Wert von 105,82 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

2. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Getty Realty-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 26,51 USD mit dem aktuellen Kurs (29,24 USD), ergibt sich eine Abweichung von +10,3 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen Wert (28,18 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,76 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Getty Realty-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

3. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Getty Realty wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 3 Buy, 1 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Getty Realty-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Das Kursziel für die Aktie der Getty Realty liegt im Mittel wiederum bei 30,33 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 29,24 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 3,74 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Hold". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Getty Realty insgesamt die Einschätzung "Buy".