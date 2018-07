Getty Realty: Aktienanalyse vom 20.07.2018

Der Getty Realty-Schlusskurs wurde am 19.07.2018 an der Heimatbörse New York mit 28,54 USD festgestellt.

Nach einem bewährten Schema haben wir Getty Realty auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Getty Realty führt bei einem Niveau von 59,32 zur Einstufung "Hold". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 23 ein Indikator für eine "Buy"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Buy".

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Getty Realty-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 26,55 USD. Der letzte Schlusskurs (28,54 USD) weicht somit +7,5 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (26,86 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+6,25 Prozent Abweichung). Die Getty Realty-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Buy"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die Getty Realty-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 24,46 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Financials") liegt Getty Realty damit 14,96 Prozent über dem Durchschnitt (9,51 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Real Estate" beträgt 9,51 Prozent. Getty Realty liegt aktuell 14,96 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".