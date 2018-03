Getreten, misshandelt, totgeschlagen: Aktuelle Videoaufnahmen aus dem Schweinehochhaus zeigen massive Gesetzesbrüche - Strafanzeige erstattet - MORGEN Protest-Aktion vor Schweinehochhaus

Berlin/Maasdorf (ots) - Das sogenannte Schweinehochhaus steht inMaasdorf bei Halle (Sachsen-Anhalt). Auf sechs Etagen werden ca. 500Sauen gehalten, die jedes Jahr Tausende Ferkel zur Welt bringen.Transportiert werden die Tiere in die einzelnen Etagen mitFahrstühlen, Auslauf gibt es nicht. Das Schweinehochhaus wurde 1970erbaut und galt als DDR-Prestigeobjekt, es ist "einzigartig" in ganzEuropa.Seit Jahren deckt das Deutsche Tierschutzbüro Missstände imSchweinehochhaus auf. So wurde z.B. 2016 dokumentiert, dass dieKäfige (Kastenstände), in denen die Schweine leben müssen, viel zuklein sind. Teilweise stand den Tieren 25 % weniger Platz zurVerfügung, als ihnen gesetzlich zusteht. Auch die hygienischenZustände waren 2016 eine Katastrophe, so mussten die Schweine zumTeil tagelang in ihrem eigenen Kot und Urin liegen. "Das zuständigeVeterinäramt drückt seit Jahren beide Augen fest zu und greift nichtkonsequent durch", kritisiert Jan Peifer, Vorstandsvorsitzender desDeutschen Tierschutzbüros.Von Ende November 2017 bis Ende Januar 2018 wurden imSchweinehochhaus mehrfach versteckte Kameras installiert undinsgesamt über 500 Stunden Videomaterial erstellt. Die Aufnahmenzeigen den tristen Alltag der Tiere im Schweinehochhaus und wiebrutal die Mitarbeiter mit den Tieren umgehen. Völlig grundlos werdenSchweine und Ferkel getreten, geschlagen, misshandelt undtotgeschlagen. "Die Aufnahmen zeigen massive Gesetzesverstöße, ausdiesem Grund haben wir Strafanzeige gegen die Verantwortlichengestellt", gibt Peifer an. So wurden alleine im Januar 2018 15 Ferkeleinfach so lange auf den Boden geschlagen, bis sie tot waren.Die Tierrechtler fordern weiterhin die Schließung desSchweinehochhauses. "Die Tierquälerei im Schweinehochhaus mussendlich ein Ende haben", so Peifer abschließend.PresseterminWann: MORGEN, 15.03.2018 um 13:00 UhrWo: Direkt vor dem Schweinehochhaus, Bundesstraße K2073 in 06388Maasdorf (bei Halle)Was: Aktivisten sperren den "Tatort" (das Schweinehochhaus) mitPolizeiband symbolisch ab. Ermittler in weißen Schutzanzügen sicherndie Beweise: Blutspuren und tote Tiere auf dem Boden.Kontakt: Jan Peifer, Vorstandsvorsitzender Deutsches Tierschutzbüroe.V., Tel.: 0171-4841004Am heutigen Mittwoch (14.03.2018) berichtet RTL in der SendungStern TV ab 22:15 Uhr über das Schweinehochhaus und zeigt auchaktuelle Bildaufnahmen. Zeitgleich wird die Kampagnen-Seite desDeutschen Tierschutzbüros aktualisiert:www.schweinehochhaus-schliessen.deBildmaterial auf Anfrage.Pressekontakt:Jan Peifer, Vorstandsvorsitzender Deutsches Tierschutzbüro, mobil:0171-4841004 (presse@tierschutzbuero.de)Original-Content von: Deutsches Tierschutzbüro e.V., übermittelt durch news aktuell