Getreidefrachter mit Motorschaden treibt in stürmischer Nordsee

LA HAGUE (dpa-AFX) - Ein mit einem Antriebsschaden in der stürmischen Nordsee vor der Normandie in Seenot geratener Getreidefrachter ist von französischen Rettern ins Schlepptau genommen worden. Die Besatzung des 176 Meter langen Frachters "TBC Progress" habe in der Nacht zum Samstag einen Notruf abgesetzt, teilte die Maritime Präfektur mit. Ein Abschleppschiff und ein Hubschrauber wurden zu dem 50 Kilometer vor der Küste auf das Kap von La Hague zutreibende Schiff geschickt. Ein schwerer Sturm mit sechs Meter hohen Wellen erschwerte die Operation. Nachdem ein Reparaturversuch scheiterte, nahm ein Abschleppschiff mit dem Frachter Kurs auf Le Havre./evs/DP/zb