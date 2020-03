Getränkeversorgung ist gesichert / Getränkewirtschaft sieht keine Engpässe, bittet aber um Rückgabe des Leerguts

Berlin (ots) - Die Erklärung der Bundesregierung, die Lebensmittelversorgung sei gesichert, schließt den Bereich der Getränke ein. Die Verbände der Getränkewirtschaft sehen trotz stellenweise erhöhter Nachfrage die Versorgung auch weiterhin gewährleistet. Die Branche ist überwiegend mittelständisch, regional und damit auch dezentral geprägt. Es greifen nun die über Jahrzehnte aufgebauten Logistikketten und die enge Kooperation von Mineralbrunnen, Brauereien und den Produzenten von alkoholfreien Getränken und Fruchtsäften mit dem Lebensmittelhandel, dem Getränkeeinzelhandel und dem Getränkefachgroßhandel.Mit Blick auf die von Bund und Ländern beschlossenen Leitlinien zur Eindämmung des Coronavirus (SARS-CoV-2) begrüßt die Getränkewirtschaft die in dieser Vereinbarung getroffene Klarstellung, dass Getränkemärkte in allen Bundesländern weiterhin geöffnet bleiben sollen. Ebenfalls uneingeschränkt arbeiten sollen Abhol- und Lieferdienste. Diese Maßnahmen sind eine wichtige Weichenstellung, um eine verlässliche Nahversorgung in den Städten wie im ländlichen Raum zu erhalten.Damit die Versorgung weiter reibungslos laufen kann, setzen Getränkehersteller und Getränkehandel ausdrücklich auch auf die Unterstützung der Verbraucherinnen und Verbraucher:- Wir bitten darum, die vorhandenen zeitlichen Möglichkeiten umfassend zu nutzen und den Einkauf trotz der erweiterten Öffnungszeiten nicht ausschließlich bzw. vorrangig auf das Wochenende auszurichten. - Zum anderen bittet die Getränkewirtschaft die Verbraucherinnen und Verbraucher nachdrücklich, beim Einkauf zugleich auch das genutzte Leergut bei Mehrweg (Flaschen wie Kästen) so bald wie möglich wieder über den Handel zurückzubringen.HintergrundinformationIm Unterschied etwa zu anderen EU-Staaten werden in Deutschland Getränke nicht allein über klassische Supermärkte, Discounter oder SB-Warenhäuser bezogen, sondern zu einem relevanten Teil über den Getränkefachhandel und die Getränkefachmärkte. Bundesweit versorgen hierbei neben 34.800 Lebensmittelgeschäften auch noch nahezu 10.000 Getränkefachmärkte die Bevölkerung (Quelle: Nielsen, 2019). Etwa ein Drittel des Gesamtumsatzes von Getränken entfällt auf diese Abholmärkte. Der Anteil alkoholfreier Getränke liegt dabei bei 62 Prozent, das größte Absatzsegment ist Mineralwasser.Pressekontakt:Ansprechpartner für die MedienAndreas Vogel, VorstandVerband des Deutschen Getränke-Einzelhandels e.V.Uhrwerkerstr. 4359387 AschebergTel. 0171/8611 011vogel@getraenke-einzelhandel.de http://www.getraenke-einzelhandel.deDirk Reinsberg, Geschäftsführender VorstandBundesverband des Deutschen Getränkefachgroßhandels e.V.Monschauer Str. 740549 DüsseldorfTel. 0211/ 683938reinsberg@bv-gfgh.de http://www.bv-gfgh.deUdo Kremer, GeschäftsführerVerband Deutscher Mineralbrunnen e.V.Kennedyallee 2853175 BonnTel. 0228/9599012udo.kremer@vdm-bonn.de http://www.vdm-bonn.deDr. Detlef Groß, HauptgeschäftsführerWirtschaftsvereinigung Alkoholfreie Getränke e.V.Monbijouplatz 1110178 BerlinTel. 030/259 2580dgross@wafg.de http://www.wafg.deHolger Eichele, HauptgeschäftsführerDeutscher Brauer-Bund e.V.Neustädtische Kirchstr. 7A10117 BerlinTel.: 030/20916725eichele@brauer-bund.de http://www.brauer-bund.deKlaus Heitlinger, GeschäftsführerVerband der deutschen Fruchtsaftindustrie e.V.Mainzer Straße 25353179 BonnTel. 0228/ 954600heitlinger@fruchtsaft.org http://www.fruchtsaft.orgWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/14818/4552715OTS: Deutscher Brauer-Bund e.V.Original-Content von: Deutscher Brauer-Bund e.V., übermittelt durch news aktuell