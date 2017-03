Getränkeregale im Supermarkt umfahren Auch vermeintlich gesunder Fruchtsaft hat viele Kalorien

Baierbrunn (ots) - Wer abnehmen möchte, sollte im Supermarkt nichtnur einen Bogen um die Süßigkeitenregale machen, sondern auch dieGetränkeabteilung komplett umfahren. Denn nicht nur Cola und Limoweisen enorme Zuckermengen auf. "Viele trinken vermeintlich gesundenFruchtsaft, aber ein Liter hat 430 Kilokalorien", erläutert KarinaGebele, leitende Ernährungsfachkraft in der Reha-KlinikHohenfreudenstadt im Schwarzwald, im Gesundheitsmagazin "ApothekenUmschau". Zum Vergleich: In einem Liter Cola stecken 420Kilokalorien. Auch das derzeit beliebte Wasser mit Geschmack enthältpro Liter etwa 200 Kilokalorien. Stattdessen sollte manLeitungswasser und ungesüßten Tee trinken. Wer zwischendurch maletwas Süßes trinken möchte, greift am besten zu Light- oderZero-Produkten. "Die haben nur wenige oder gar keine Kalorien", soGebele. Aber: Trotzdem nicht zu häufig trinken, sonst gewöhnt mansich an den süßen Geschmack. Vorsicht auch bei Obst-Smoothies. "Siesind sehr energiereich und nicht als Getränk, sondern eher alsZwischenmahlzeit einzuordnen", sagt ErnährungswissenschaftlerinSandra Reppe von der Verbraucherzentrale Mecklenburg-Vorpommern.Zurückhaltung ist ferner beim Alkohol angebracht. Ein Liter Bierbringt es auf knapp 500 Kilokalorien. Zudem stört Alkohol dieFettverbrennung.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 3/2017 B liegt in denmeisten Apotheken aus und wird ohne Zuzahlung zur Gesundheitsberatungan Kunden abgegeben.Pressekontakt:Sylvie RüdingerTel. 089 / 744 33 194Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau, übermittelt durch news aktuell