Getränkekonzern Refresco verlässt Hamburg - 100 Jobs betroffen

MÖNCHENGLADBACH/HAMBURG (dpa-AFX) - Der Getränkekonzern Refresco schließt 2018 sein Werk in Hamburg mit rund 100 Mitarbeitern und verlagert die Produktion nach Calvörde in Sachsen-Anhalt.



Das teilte das Unternehmen am Donnerstag am Sitz der Deutschland-Zentrale in Mönchengladbach mit. Refresco hatte den Hamburger Standort 2016 von Pepsi übernommen und stellt im Auftrag des US-Konzerns dort seitdem Säfte der Marke Punica her. Die Kosten seien in Hamburg aber zu hoch, begründete das Unternehmen den Umzug.

Refresco werde mit dem Betriebsrat Gespräche aufnehmen. Ziel sei es, qualifizierte Mitarbeiter zu halten und ihnen Umzugsmöglichkeiten nach Calvörde und an andere Konzernstandorte zu ermöglichen. Über den Umzug hatten zuvor unter anderem die "Mitteldeutsche Zeitung" und das "Hamburger Abendblatt" berichtet./rs/DP/edh