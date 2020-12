Getränkehersteller Hassia übernimmt Wettbewerber aus Bielefeld

BAD VILBEL (dpa-AFX) - Der Getränkehersteller Hassia übernimmt zum Jahreswechsel seinen bisherigen Wettbewerber Wüllner aus Bielefeld.



Damit gehen drei Brunnenbetriebe in Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt mit zusammen rund 360 Beschäftigten an das Familienunternehmen aus Bad Vilbel bei Frankfurt. Enthalten sind auch die Marken- und Vertriebsrechte für die Mineralwassermarken Carolinen, Güstrower Schlossquell sowie Gaensefurther Schloss Quelle, wie die beiden Unternehmen am Dienstag berichteten. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt. Hassia will alle drei Betriebe weiterführen und das Markengeschäft ausbauen./ceb/DP/eas