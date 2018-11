Getränke-Industrie und Handel haben erweiterte Kennzeichnung bepfandeter Einweg-Getränkeverpackungen am Markt etabliert (FOTO)

Berlin (ots) -Erfolgreiche Umsetzung der Verbände-Initiative - TransparenteVerbraucherinformation mit breiter MarktabdeckungIm Sommer 2016 hatten Getränke-Industrie und Handel imBundesumweltministerium eine Initiative zur freiwilligen zusätzlichenKennzeichnung von gesetzlich bepfandeten Einweg-Getränkeverpackungenvorgestellt - nun ziehen die Trägerverbände eine positive Bilanz. ObWasser, Bier oder Erfrischungsgetränke: Der Großteil derteilnehmenden Unternehmen hat die freiwillige Kennzeichnung komplettumgesetzt, die mehr Transparenz für die Verbraucher schafft.Der Kern der Initiative: Die Verbraucherinnen und Verbraucherfinden auf den Etiketten gesetzlich bepfandeter Flaschen und Dosender teilnehmenden Unternehmen nunmehr die zusätzlichen Informationen"Einweg", "Pfand" sowie die Angabe der Pfandhöhe (0,25 EUR). Dieseergänzen das Pfandlogo der Deutschen Pfandsystem-Gesellschaft (DPG),mit dem in Deutschland rechtskonform vertriebene pfandpflichtigeEinweg-Getränkeverpackungen gekennzeichnet werden.Die teilnehmenden Unternehmen, die gegenüber den Trägerverbändeneine förmliche Erklärung abgegeben haben, stehen laut einerunabhängigen Studie* inzwischen für ca. 86 % des betreffendenMarktvolumens. Der Großteil hatte die Kennzeichnung bereits Ende 2017auf allen Verpackungen umgesetzt. Darüber hinaus setzen weitereAkteure eine Kennzeichnung im Sinne der Initiative um, die damit einehohe Relevanz auszeichnet.Unterstützt wird die Verbände-Initiative inzwischen von derDeutschen Pfandsystem-Gesellschaft (DPG), die den am DPG-Systemteilnehmenden Erstinverkehrbringern ausdrücklich eine entsprechendeVerbraucherinformation empfiehlt.Die Initiative wird von der Arbeitsgemeinschaft konsumenten- undökologieorientierter Getränkeverpackungen e.V. (AKÖG), dem BundGetränkeverpackungen der Zukunft (BGVZ), der Bundesvereinigung derDeutschen Ernährungsindustrie e.V. (BVE), dem Deutschen Brauer-Bunde.V. (DBB), dem Handelsverband Deutschland e.V. (HDE) und derWirtschaftsvereinigung Alkoholfreie Getränke e.V. (wafg) getragen.Unabhängig von der erfolgreich etablierten freiwilligenKennzeichnung bepfandeter Einweg-Getränkeverpackungen treten ab1. Januar 2019 neue gesetzliche Regelungen des Verpackungsgesetzeszur Kennzeichnung im Handel in Kraft. Diese sehen für bepfandeteEinweg-Getränkeverpackungen sowie für Mehrweg-Getränkeverpackungeneine verpflichtende Kennzeichnung "EINWEG" bzw. "MEHRWEG" in derVerkaufsstelle vor.*Quelle: Gutachten "Marktrelevanz der Initiative zur freiwilligenZusatzkennzeichnung bepfandeter Einweg-Getränkeverpackungen - Stand2017" der Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung (GVM);Juni 2018. Die Prozentzahl zur Ermittlung der Marktrelevanz beziehtsich auf den Marktanteil in (Liter) bezogen auf den Gesamtmarktbepfandeter Einweg-Getränkeverpackungen (qualifizierte Vorabschätzungzum Gesamtmarkt 2017 als aktuellste Datenbasis).Ansprechpartner der Trägerverbände:Arbeitsgemeinschaft konsumenten- und ökologieorientierterGetränkeverpackungen e.V. (AKÖG) / Bundesvereinigung der DeutschenErnährungsindustrie e.V. (BVE) Peter Feller, GeschäftsführerE-Mail: pfeller@bve-online.de, Telefon: 030-200 786 160Bund Getränkeverpackungen der Zukunft (BGVZ)Wolfgang Burgard, GeschäftsführerE-Mail: wolfgang.burgard@bgvz.de, Telefon: 030-859 946 280Deutscher Brauer-Bund e.V. (DBB)Holger Eichele, HauptgeschäftsführerE-Mail: eichele@brauer-bund.de, Telefon: 030-209 167 25Handelsverband Deutschland e.V. (HDE)Kai Falk, Geschäftsführer und PressesprecherE-Mail: falk@hde.de, Telefon: 030-72 62 50 60Wirtschaftsvereinigung Alkoholfreie Getränke e.V. (wafg)Dr. Detlef Groß, HauptgeschäftsführerE-Mail: dgross@wafg.de, Telefon: 030-259 258 0Original-Content von: Bund Getränkeverpackungen der Zukunft (BGVZ) GbR, übermittelt durch news aktuell