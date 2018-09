Getnow erweitert Geschäftsführung mit Sebastian Wiese (FOTO)

München (ots) -Der Online-Supermarkt Getnow konnte zum 1. September 2018,Sebastian Wiese als CTO und weiteren Geschäftsführer gewinnen.Sebastian Wiese (34) wird als Teil des Managementteams den Rolloutdes E-Food-Spezialisten Getnow begleiten und die Entwicklung derbestehenden IT-Systemlandschaft und Plattform verantwortlichvorantreiben. Damit ist es Getnow gelungen, einen angesehenenExperten des E-Commerce an Bord zu holen und einen wesentlichenSchritt in der Stärkung des Technologie-Teams getan zu haben.Wiese wechselt von Z Lab, der strategischen Geschäftseinheit fürdie Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle des Zeppelin Konzerns, woer zuletzt die digitale Transformation des Konzerns sowie den Aufbauneuer digitaler Businessmodelle als Chief Digital Officerverantwortet hat, zu Getnow. Zuvor hat er Erfahrungen im Aufbau desREWE Lieferservices und Click&Collect Konzeptes gesammelt. In seinerZeit bei REWE war er für den Aufbau der operativen Standorte, dieersten Food-Fulfillment-Center für Lebensmittellieferungen inDeutschland, die Entwicklung der IT-Landschaft, sowie dieExpansionsplanungen verantwortlich.Dr. Dominik Reinartz, Geschäftsführer von Getnow: "Wir freuen uns,dass wir mit Sebastian, seinem exzellenten IT-Know-How und seinerFachkompetenz im Bereich Online-Delivery unsere Expansionsplanungoptimieren und schneller vorantreiben können.". Sebastian Wiese wurdeals einer von 42 "genialen Köpfen des E-Commerce 2018" ausgezeichnetund freut sich, das einmalige Asset-Light-Modell von Getnowmitzugestalten und das E-Food-Startup zu einem der besten Anbieter imLebensmittel-Onlinemarkt weiter zu entwickeln.Über Getnow New GmbHDas Start-up Getnow ist ein innovativer Online-Supermarkt, welcher2015 in Berlin gegründet wurde. In Zusammenarbeit mit der METRODeutschland GmbH, deren langfristiger Kooperationspartner Getnow ist,beliefert der bereits ausgezeichnete Online Supermarkt seit 2016 dieStädte Berlin und München und plant derzeit ein deutschlandweitesRollout. Mehr als 12.000 Produkte gehören zum derzeitigen Sortimentvon Getnow und werden regelmäßig erweitert. Das Unternehmen liefertdas klassische Supermarktsortiment, dazu aber auch Büromaterial,Haushaltsartikel und vieles mehr. Darüber hinaus ermöglicht Getnowseinen Kunden den Zugriff auf einen exklusiven Weinkeller, lokalesund exotisches Obst und Gemüse und eine umfangreiche Fischtheke. DieFleischauswahl bei Getnow wird von führenden Sternerestaurants inAnspruch genommen und entspricht höchster Großmarktqualität. Damitwill Getnow seinen Kunden den Zugang zu hochwertigen Lebensmittelnermöglichen. Das Unternehmen beliefert Privat- und mittelständischeGeschäftskunden zur Wunschzeit am selben Tag, in 90 Minuten oder auchmit einem Abo-Modell.Informationen und ein Einkaufserlebnis bei Getnow: www.getnow.deNewsroom für Getnow: https://www.getnow.de/presseGetnow auf LinkedIn:https://www.linkedin.com/company/getnow-new-gmbh/Getnow auf Facebook: https://de-de.facebook.com/getnow.de/Kontakt Getnow New GmbH:Getnow New GmbHUnternehmenskommunikationNymphenburger Strasse 7080335 Münchenpresse@getnow.deOriginal-Content von: Getnow New GmbH, übermittelt durch news aktuell