Getir schließt die jüngste Finanzierungsrunde mit einer Gesamtbewertung von über 7,5 Milliarden US-Dollar ab und wird zum höchst bewerteten Anbieter

Istanbul (ots/PRNewswire) - Getir setzt den europäischen Rollout fort und bereitet sich auf die Expansion in die USA vorGetir, der Pionier für Express-Lebensmittellieferungen, gab heute den Abschluss seiner Series D-Finanzierungsrunde bekannt. Das Unternehmen hat damit über 550 Millionen US-Dollar erhalten und seine Unternehmensbewertung auf über 7,5 Milliarden US-Dollar gesteigert.Neben den bestehenden Investoren wie Tiger Global und Sequoia Capital, unterstützen in Zukunft weitere führende, globale Kapitalgeber wie Silver Lake, DisruptAD und Mubadala Investment Company sowie ein großer amerikanischer Vermögensverwalter Getir beim Wachstum. Damit schließt Getir die dritte Finanzierungsrunde im Jahre 2021 ab, wobei seit Anfang des Jahres fast eine Milliarde US-Dollar in Getir geflossen sind. Getir wird die jüngste Finanzierung nutzen, um in den amerikanischen Markt einzutreten.Nach dem erfolgreichen Start in London im Januar und Amsterdam im Mai dieses Jahres, erweitert Getir seine europäischen Aktivitäten und wird in den kommenden Wochen in Berlin und Paris starten. Auch in mehreren Städten der USA wird der Service bis zum vierten Quartal dieses Jahres ausgerollt. Damit wird Getir in sechs Ländern vertreten sein und sich nicht nur als Pionier der Express-Lebensmittellieferung, sondern auch als Referenzmarke in der Branche etablieren."Unser Geschäftsmodell und Angebot der ultraschnellen Lieferung floriert und die jüngste Finanzierungsrunde ermöglicht es uns, unseren erstklassigen Service neuen Kundinnen und Kunden in Europa, in den USA und darüber hinaus anzubieten. Es gibt einen großen Zuspruch für Getir und Express-Lebensmittellieferungen. Als Pionier auf dem Markt heben wir uns auch weiterhin durch stetige Innovationen ab, um den höchsten Standard in der Branche anzubieten", sagt Nazim Salur, Gründer von Getir.Für investitionsbezogene Anfragen wenden Sie sich bitte an: investor@getir.comÜber GetirGetir ist der Pionier der Express-Lebensmittellieferung. Das Tech-Unternehmen mit Sitz in Istanbul hat die Zustellung der letzten Meile revolutioniert, indem es seinen Kundinnen und Kunden innerhalb von 10 Minuten eine Auswahl von 1.500 Artikeln des täglichen Bedarfs anbietet - an sieben Tagen der Woche, Tag und Nacht. Getir ist mittlerweile in 30 Städten in der Türkei aktiv und hat im Januar den Betrieb in Großbritannien und im Mai 2021 in den Niederlanden aufgenommen.Getir ist ein Technologieunternehmen für Einzelhandel und Logistik. Es wurde 2015 von Nazim Salur (Gründer von BiTaksi, der führenden Taxi-App in der Türkei), Serkan Bor Borançili (Gründer von GittiGidiyor, das 2011 von eBay übernommen wurde) und Tuncay Tütek (Ex-PepsiCo und P&G-Führungskraft in Europa & dem Nahen Osten) gegründet.Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1526024/Getir_Founder_Nazim_Salur.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/1526025/Getir_courier.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1526012/Getir_Logo.jpgPressekontakt:MSL GermanyNine-Christine Müller (Ninechristine.mueller@mslgroup.com)Original-Content von: Getir, übermittelt durch news aktuell