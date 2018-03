Getestet und für sehr gut befunden: Nach Auslösung des automatischen Notrufs eCall meldet sich der Operator nach nur fünf Sekunden (AUDIO)

Stuttgart (ots) -Der Emergency Call wird EU-weit ab April in allen Neuwagen PflichtMANUSKRIPT MIT O-TÖNENAnmoderation:Wer Opfer eines Autounfalls wird, muss künftig nicht mehr warten,dass irgendjemand schnell den Rettungsdienst verständigt - das machtdas Auto automatisch. eCall heißt das europaweit geltendeNotrufsystem, das in allen Automodellen, die ab 1. April 2018 auf denMarkt kommen, eingebaut sein muss. Mercedes-Benz bietet diesen eCallbereits seit Mitte 2012 an und hat damit schon jede Menge positiveErfahrungen. Das zeigt die Demonstration in einer E-Klasse imPraxistest. Am Steuer: Andreas Häfner, Teamleiter ProduktmanagementMercedes me connect.O-Ton Andreas HäfnerHäfner: Wir werden jetzt den Notruf manuell auslösen, dazu habenwir oben in der Bedieneinheit einen speziellen Notrufknopf. Dendrücke ich jetzt. Der Notrufknopf fängt an zu blinken, parallel zumRufaufbau werden die Daten zur Mercedes-Benz Notrufzentraleübertragen. Der zuständige Operator wird das Gespräch dort...Operator: Die Mercedes-Benz Notrufzentrale, wie kann ich Ihnenhelfen? Häfner: Ja, guten Tag, hier ist die Daimler AG in Stuttgart.Das ist ein Testanruf. Wir wollten den Notruf mal testen. WelcheDaten sehen Sie denn bei sich jetzt auf dem Bildschirm? Operator:Übertragen wurden mir folgende Daten: Während der manuellenÜbertragung waren drei Personen angeschnallt, Sie testen eineE-Klasse, einen Benziner. Und Ihre Position befindet sich bei derDaimler AG zwischen dem Haus 22 und dem Haus 1. Häfner: Wunderbar,prima. Dann bedanken wir uns sehr herzlich und auf Wiederhören.Operator: Sehr gerne. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag undbis zum nächsten Test! (1:02)Die schnelle Reaktion der Notrufzentrale ist beeindruckend. In 99Prozent der Fälle meldet sich der Operator innerhalb von zehnSekunden! Und auch die genaue Position wird auf den Meter genaukorrekt ermittelt. Andreas Häfner ist mit seinem Gegenpart in derNotrufzentrale sehr zufrieden:O-Ton Andreas HäfnerWir haben jetzt gesehen, dass die Mercedes-Benz Notrufzentraleinnerhalb von fünf Sekunden sofort in der Leitung war, derMitarbeiter die Daten auch korrekt wiedergegeben hat, uns auf Deutschangesprochen hat, weil wir das Fahrzeug auf Deutsch eingestellthaben, also auch das konnte er erkennen. (0:19)Denn das ist eine Besonderheit beim eCall von Mercedes-Benz. Egalwo auf der Welt der Notruf ausgelöst wird, die Notrufzentrale erkenntdie Spracheinstellung des Fahrzeugs und kommuniziert auf diese Weisemit dem Fahrer in dessen Muttersprache. Das ist speziell im Auslandsehr wichtig, da der Verunfallte in einer Stresssituation in derRegel überfordert wäre, zum Beispiel auf Spanisch oder Französischmit der Notrufzentrale zu sprechen. So erhält der Operator alleInformationen, die für seine weiteren Schritte notwendig sind:O-Ton Andreas HäfnerDer Mitarbeiter der Mercedes-Benz Notrufzentrale wird inRücksprache mit dem verunfallten Fahrer die Rettungsmaßnahmenabstimmen und wird dann mit den Behörden vor Ort dieRettungsmaßnahmen koordinieren und die Informationen, die erempfangen hat, an die Behörden weiterleiten. (0:15)Was aber passiert, wenn der Fahrer gar nicht mehr in der Lage ist,mit dem Operator zu sprechen? Wenn er einen Schwächeanfall erlittenhat oder bewusstlos ist?O-Ton Andreas HäfnerDer Callcenter-Mitarbeiter wird, wenn er bei seinem Anruf keinFeedback bekommt, mit den Informationen, die ihm vorliegen, dieRettungsmaßnahmen eigenständig mit den Behörden koordinieren. Dasheißt, er wird dann weitergeben, es waren drei Gurtschlössergesteckt, das heißt, er geht von drei Insassen aus. Das ist wichtig,weil in einer Ambulanz kann in der Regel nur eine Persontransportiert werden. Und er wird dann die Behörden so anleiten, dassdiese mit den Rettungskräften direkt an die Stelle kommen, wo dasFahrzeug verunfallt ist. (0:21)Die Vorteile des eCall liegen auf der Hand: schnellere Hilfe - undweniger Unfalltote. Dazu werden weitere Daten an die Notrufzentraleübermittelt: Fahrtrichtung, Unfallzeitpunkt, Art des Treibstoffs. DasAuto wird also künftig zum digitalen Lebensretter. Aber wie verhältes sich beim eCall eigentlich mit dem Datenschutz? Immerhin findet jaein reger Datenaustausch zwischen Fahrzeug und Notrufzentrale statt.Kein Problem, betont Andreas Häfner:O-Ton Andreas HäfnerDie Daten gehen direkt an das Callcenter. Um so ein Callcenterbetreiben zu dürfen, müssen Sie ein entsprechendes Zertifikat haben.Dieses Zertifikat beinhaltet zum einen, dass die Daten für einegewisse Frist gespeichert werden, so dass man für eine eventuellespätere Recherche sehen kann, wann war der Unfall. Diese Daten gehennicht aus dem Callcenter heraus, die sind gesichert. Da hat auchaußer den Behörden niemand Zugriff drauf und nach einer gewissenFrist werden diese Daten automatisch gelöscht. (0:29)Abmoderation:Ab dem 1. April wird das europaweite Notrufsystem eCall in allenNeuwagen Pflicht. Mercedes-Benz bietet einen solchen Emergency Callbereits seit 2012 an. Die Europäische Union geht davon aus, dass miteCall in Europa jährlich 2.500 Menschenleben gerettet werden können.