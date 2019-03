Geteiltes Wissen, gemeinsame Sicherheit: Volvo stellt Ergebnisse langjähriger Unfallforschung zur Verfügung (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Volvo":

Köln (ots) -- Dreipunkt-Sicherheitsgurt schon vor 60 Jahren ein Meilenstein- Gesellschaftlicher Fortschritt wichtiger als finanzieller Gewinn- Projekt E.V.A. beleuchtet erhöhtes Verletzungsrisiko von FrauenDie Volvo Car Group veröffentlicht ihre langjährigenSicherheitserfahrungen in der Unfallforschung erstmals in einerzentralen, frei zugänglichen digitalen Bibliothek. Das geballteWissen steht somit der gesamten Automobilindustrie zur Nutzung offen,um die Verkehrssicherheit zu verbessern. Diese Ankündigungunterstreicht die Unternehmensphilosophie, das eigene Wissen zuteilen, um Menschenleben zu retten. Sie fällt mit dem 60. Geburtstagder vielleicht wichtigsten Erfindung in der Automobilsicherheitzusammen: dem Dreipunkt-Sicherheitsgurt.Der im Jahr 1959 von Volvo eingeführte Dreipunkt-Sicherheitsgurthat weltweit mehr als eine Million Menschenleben gerettet - nichtallein in Volvo Modellen, sondern auch in zahlreichen anderenFahrzeugen. Denn der schwedische Premium-Automobilhersteller hattesich seinerzeit entschieden, diese Erfindung zugunsten derVerkehrssicherheit mit anderen zu teilen. Seitdem stellt dasUnternehmen immer wieder den gesellschaftlichen Fortschritt über denreinen finanziellen Gewinn.Um diesen Meilenstein zu feiern und zu unterstreichen, dass dieTradition des Austauschs über Patente und physische Produktehinausgeht, startet die Volvo Car Group jetzt das Projekt E.V.A.(Equal Vehicles for All). Die Initiative verkörpert und feiert 60Jahre Forschung im Bereich der Fahrzeugsicherheit, hebt aber auch eingrundlegendes Problem der Ungleichheit in Bezug auf die automobileSicherheitsentwicklung hervor.Zehntausende Unfälle ausgewertet"Wir haben aus dem wirklichen Leben Daten über ZehntausendeUnfälle. Sie helfen uns dabei, unsere Autos im Alltag so sicher wiemöglich zu machen", erklärt Lotta Jakobsson, Professorin und SeniorTechnical Expert im Volvo Cars Safety Centre. "Unsere Autos werdenmit dem Ziel entwickelt, alle Menschen unabhängig von Geschlecht,Größe, Form und Gewicht und von der 'Durchschnittsperson', die vonCrashtest-Dummies verkörpert wird, zu schützen." Basierend aufhauseigenen Volvo Forschungsdaten und mehreren anderen Studien,veranschaulicht das Projekt E.V.A., dass Frauen bei einem Unfall einhöheres Risiko für bestimmte Verletzungen haben können. So erleidensie aufgrund von Unterschieden in der Anatomie und der Nackenstärkehäufiger Schleudertraumata.Aus diesem Grund und mithilfe eigener Unfalldaten entwickelteVolvo virtuelle CrashtestDummies, um Unfälle besser zu verstehen undSicherheitstechnik zu entwickeln, die Männer und Frauen gleichermaßengut schützt. Die erste daraus resultierende Technik war das im Jahr1998 eingeführte Schutzsystem WHIPS, das zum einzigartigen Aussehender Sitze und Kopfstützen von Volvo beigetragen hat.Eigene Forschung Basis für mehr SicherheitDie Idee, dem gesellschaftlichen Fortschritt Prioritäteinzuräumen, treibt die Sicherheitsentwicklung von Volvo nach wie voran. Die Experten des in Göteborg beheimateten Unternehmens entwickelnneue Technik nicht nur, um Sicherheitsstandards zu erfüllen oderbehördliche Prüfungen zu bestehen, sondern weil die eigenenForschungsdaten zeigen, wo die Sicherheit verbessert werden kann. Inden 1980er Jahren begann die Volvo Car Group beispielsweise, sich aufden Seitenaufprall zu konzentrieren, nachdem aufgrund der kurzenDistanz zwischen Aufprallfläche und Insassen viele Menschen beisolchen Unfällen verletzt wurden. Dies führte ab den 90er Jahren zumehreren Innovationen wie dem Seitenaufprallschutzsystem (SIPS),Seiten- und Vorhangairbags. All diese Innovationen bilden heute einenIndustriestandard.Detailverbesserungen auch in SitzenIn jüngster Zeit zeigten die Volvo Forschungsdaten ein Problemhinsichtlich Verletzungen der Lendenwirbelsäule und des unterenRückens bei allen Menschen unabhängig von Geschlecht und Größe. Zudemkonzentrierte sich Volvo auf die Gefahren durch das Abkommen von derFahrbahn. Die daraus resultierende Technik, die erstmals mit demVolvo XC90 und allen weiteren Modellen auf Basis der skalierbarenProdukt-Architektur (SPA) eingeführt wurde, ist eineenergieabsorbierende Konstruktion in den Sitzen, die weit über diegesetzlichen Anforderungen für Automobilhersteller hinausgeht.Pressekontakt:Volvo Car Germany GmbHPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitSiegburger Straße 22950679 KölnTelefon +49 (0)221 9393 - 106Fax +49 (0)221 9393 - 109www.media.volvocars.com/deOriginal-Content von: Volvo Cars, übermittelt durch news aktuell