Getech: Das kann einfach nicht wahr sein

Weitere Suchergebnisse zu "Eaton":

Für die Aktie Getech stehen per 23.07.2018 38,5 GBP an der Heimatbörse London zu Buche. Getech zählt zum Segment "Öl & Gas Ausrüstung & Dienstleistungen".Auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Getech entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.1. Anleger: Die Diskussionen rund um Getech auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. {POS_NEG_NEU_DAYS_4}. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Hold" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Getech sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Hold" angemessen bewertet.

Weiterlesen...