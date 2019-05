Get-Together der Kostümschaffenden auf der Stage|Set|Scenery (FOTO)

Berlin (ots) -Kooperation mit Gesellschaft der Theaterkostümschaffenden (GTKos)- Kostümschaffendentagung und Fachgruppentreffen derKostümschaffenden im Rahmen der Stage|Set|SceneryDie Stage|Set|Scenery, die vom 18. bis 20. Juni 2019 auf demBerliner Messegelände stattfindet, widmet den Kostümschaffenden einengesonderten Ausstellungsbereich. Dabei kooperiert die internationaleFachmesse und Kongress für Theater-, Film- und Veranstaltungstechnikzum zweiten Mal mit der Gesellschaft der Theaterkostümschaffenden(GTKos) und stärkt so ihr Kongressprogramm sowie denAusstellungsbereich im Bereich Kostüm, Szenografie und Maske in Halle22. Die GTKos e.V. ist eine Plattform für alle Berufe imKostümbereich an Theatern und Veranstaltungshäusern imdeutschsprachigen Raum.Kostümschaffendentagung und Fachgruppentreffen derKostümschaffendenDie GTKos bietet an allen drei Messetagen im Palais am Funkturmfür ihre Mitglieder sowie angemeldete Mitglieder der Partnernetzwerke"neue-mode-textil" und "Opera Europa" eine dreitägigeKostümschaffendentagung an, auf der sich Kostümschaffende ausDeutschland, Österreich und der Schweiz austauschen und fortbildenkönnen.Im Rahmen dessen stehen Fachvorträge auf dem Programm: AmDienstag, 18. Juni, um 11 Uhr erwartet das Fachpublikum im ImmersiveShowroom in Halle 20 ein Vortrag von Ingo Thomas, Rüstmeister amStaatstheater Stuttgart, zum Thema "3D-Druck bei derKostümherstellung". Im Anschluss folgen die Fachgruppentreffen imPalais am Funkturm zu den Themen Kostümleitung,Produktionsleitung/Assistenz, Gewandmeisterei sowie Ausbildung. AmMittwoch, 19. Juni, treffen sich die Fachgruppen zu den ThemenSchneiderei, Schuhmacherei sowie Garderobe/Fundus; am Donnerstag, 20.Juni, die Fachgruppen zu den Themen Kostümmalerei, Kostümbildnereiund Modisterei. Die Mitgliederversammlung der GTKos steht am 19. Junivon 12.40 bis 15 Uhr auf dem Programm.Angelika Laubmeier und Monika Gora, Vorsitzende der GTKos: "Wirfreuen uns darüber, die Kooperation mit der Stage|Set|Scenery auch indiesem Jahr fortzusetzen. Die internationale Fachmesse und Kongressfür Theater-, Film- und Veranstaltungstechnik bietet den idealenRahmen für unsere Kostümschaffendentagung - denn hier treffen sichdie führenden Firmen sämtlicher Gewerke, die gemeinsam eineProduktion zum Erfolg führen. Gerade die Bereiche Ausstattung undDekoration, aber auch Beleuchtung oder die Ausbildungsstätten sindfür uns Kostümschaffende wichtig."Highlights und Neuheiten im Ausstellungsbereich in Halle 22Ein Highlight in Halle 22 wird die Präsentation von DorotheaNicolai, u.a. verantwortlich für die Kostüme der Bayreuther undSalzburger Festspiele, sein. Sie zeigt zwei Tänzerkostüme, die nachdem Vorbild historischer Figurinen aus dem Barock nachempfunden sind.Im Ausstellungsbereich in Halle 22 präsentieren sich weitere zumThema passende Unternehmen wie 1st Selection, Cast4Art , Patin AShop, Alexander Harr, The Tull Factory, Der rote Faden, ProfessionalFabric Dyse sowie Aus- und Fortbildungsstätten.Passend zum Thema ist auch der Bund der Szenografen, die u.a.Kostümbildner vertreten, auf dem Co-Working Space für internationaleVerbände in Halle 22 vor Ort. Der Verein wird am 20. Juni von 10.30bis 12.45 Uhr seine Mitgliederversammlung in Halle 22/Round Table 23durchführen. Ebenfalls am 20. Juni wird Katharina Kromminga,Kostümbildnerin und Modedesignerin, im Auftrag des Bundes derSzenografen beim Round Table 23 von 14 bis 14.45 Uhr einPodiumsgespräch mit dem Titel "Na! Wart ihr wieder Shoppen? EinGespräch über die Wertschätzung der Arbeit von Kostümbildnerinnen"führen.Guided Tour und TicketangebotUm die Kostümschaffendentreffen enger mit dem Ausstellungsbereichzu verzahnen, wird am 19. Juni von 11 bis 13.30 Uhr erstmals eineGuided Tour angeboten, die die Teilnehmer direkt zu den Ständen derAussteller führen wird.Mitglieder der GTKos erhalten Tickets für die Tagung und dieStage|Set|Scenery zu Vorzugskonditionen mit einemMitglieder-Vorzugscode im Ticketshop der Stage|Set|Scenery oderVorort an der Tageskasse bei Vorlage der Berechtigung.Weitere Informationen zur Stage|Set|Scenery 2019 finden Sie unterwww.stage-set-scenery.de.Pressekontakt:Britta WoltersPR ManagerT: +4930 3038-2279britta.wolters@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell