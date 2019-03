Get Nice: Kommt jetzt der Schock?

An der Heimatbörse Hong Kong notiert Get Nice per 11.03.2019, 14:15 Uhr bei 0,99 HKD. Get Nice zählt zum Segment "Investment Banking & Brokerage".

Unsere Analysten haben Get Nice nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Get Nice weist derzeit eine Dividendenrendite von 6 % aus. Diese Rendite ist nur leicht höher als der Branchendurchschnitt ("Kapitalmärkte") von 5,06 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,94 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Hold" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt Get Nice mit einer Rendite von -38,05 Prozent mehr als 27 Prozent darunter. Die "Kapitalmärkte"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -13,65 Prozent. Auch hier liegt Get Nice mit 24,4 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 13,68 und liegt mit 47 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Kapitalmärkte) von 25,89. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Get Nice auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.