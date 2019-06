Get NiceIst das alles gewesen, ?

Am 28.06.2019, 04:11 Uhr notiert die Aktie Get Nice an ihrem Heimatmarkt Hong Kong mit dem Kurs von 0,26 HKD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Sonstige diversifizierte Finanzdienstleistungen".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Get Nice auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Relative Strength Index: Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Get Nice aktuell mit dem Wert 25 überverkauft. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung "Buy". Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 53,33. Dies gilt als Signal dafür, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Hold". Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung "Buy".

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Get Nice investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 7,69 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Diversifizierte Finanzdienstleistungen einen Mehrertrag in Höhe von 2,6 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich die Bewertung "Buy" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Get Nice beträgt das aktuelle KGV 9,33. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" haben im Durchschnitt ein KGV von 26,48. Get Nice ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.