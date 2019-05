GetYourGuide erhält 484 Millionen US-Dollar von einem Konsortium unter Führung des SoftBank Vision Fund

Berlin (ots) - Das Buchungsportal GetYourGuide hat seine Series EFinanzierungsrunde abgeschlossen und erhält ein Investitionsvolumenin Höhe von 484 Millionen US-Dollar von einem Konsortium unterFührung des SoftBank Vision Fund. Der Finanzierungsrunde gehörenTemasek, Lakestar, Korelya Capital und Heartcore Capital (zuvorSunstone Capital) als Co-Investoren an. Bestehende Investoren wieSwisscanto Invest by Zürcher Kantonalbank unterstützen GetYourGuideauch weiterhin. Infolge der Investition wird Ted Fike, Partner beiSoftBank Investment Advisers, dem Board of Directors von GetYourGuidebeitreten. Die Investition ermöglicht eine schnellereUnternehmensentwicklung und Expansion der weltweit führendenBuchungsplattform für einzigartige Reiseerlebnisse.Der weltweite Markt für Touren und Aktivitäten wird Prognosenzufolge in 2020 ein Umsatzvolumen in Höhe von 183 MilliardenUS-Dollar erreichen und bildet damit das am schnellsten wachsendeSegment in der globalen Tourismusindustrie.[1] Um diese Marktchancezu ergreifen, plant GetYourGuide mit dem Funding der Series E dasglobale Angebot an Reiseerfahrungen auszuweiten, das Potenzial derPlattform in puncto Inspiration und Buchungsprozess zu verbessern undzusätzliche Marketingkanäle zu nutzen, um Millionen neue Reisende inder ganzen Welt zu erreichen."Für Konsumenten ist das Erleben und Teilen von Erfahrungenheutzutage viel wichtiger als materieller Besitz und wir erwarten,dass sich dieser Trend in den kommenden Jahren weiter verstärkenwird", sagt Johannes Reck, CEO und Mitgründer von GetYourGuide. "Wirkonnten im vergangenen Jahrzehnt ein marktführendes Unternehmen rundum unsere Mission aufbauen: Reisenden auf der ganzen Welt zu helfen,die besten Erlebnisse an ihren Reisezielen zu finden und zu buchen.Mit dem SoftBank Vision Fund haben wir einen Partner gefunden, derunsere mutige Mission mit uns teilt und auch davon überzeugt ist,dass Erlebnisse einen immer größeren Stellenwert für Reisendeeinnehmen. Wir freuen uns sehr auf die Reise, die noch vor unsliegt."Die Series E Finanzierung wurde zu einem Zeitpunkt abgeschlossen,an dem GetYourGuide ein signifikantes Wachstum und eine beachtlicheWeiterentwicklung verzeichnet. Bislang hat das Unternehmen auf seinerPlattform über 25 Millionen Tickets für Touren und Aktivitätenverkauft. Im vergangenen Jahr erhielt GetYourGuide von Fast Companydie Auszeichnung als "Innovativstes Unternehmen" für die Einführungder eigens entwickelten GetYourGuide Originals Touren. Dieseexklusiven Aktivitäten werden von GetYourGuide in Zusammenarbeit mitden besten Tour-Veranstaltern entwickelt und haben zum Ziel, dieErlebnisse von Reisenden in ihren Destinationen neu zu definieren.Bislang wurden seit der Produkteinführung im August 2018 bereits über40.000 GetYourGuide Originals Tickets verkauft, die um rund 30%bessere Kundenbewertungen im Vergleich zu durchschnittlichenRezensionen verzeichnen. Für dieses Jahr plant GetYourGuide dieOriginals Touren weiter auszubauen und weiterzuentwickeln. Es sindbereits 25 neue Destinationen geplant und zusätzlich stehen weiteremaßgebliche Produktneuerungen kurz vor dem Roll-out.Ted Fike, Partner bei SoftBank Investment Advisers, kommentiert:"Konsumenten, allen voran Millennials, geben ihr verfügbaresEinkommen zunehmend für Reiseerlebnisse aus. Wir glauben fest daran,dass GetYourGuide diese seismographische Verschiebung nutzen kann, umden stark fragmentierten Reisemarkt der globalen Veranstalter undAnbieter zusammenzuführen und so den Zugang zu den bestenReiseerlebnissen weltweit modernisieren kann. Diese Kombination wirdstarke Netzwerkeffekte für das Unternehmen schaffen, was die rasantenWachstumsaussichten von GetYourGuide weiter fördert. Wir freuen unssehr darauf, mit dem leidenschaftlichen und talentierten Führungsteamvon GetYourGuide partnerschaftlich zusammenzuarbeiten."Dieses Investment unterstützt das Ziel von GetYourGuide, dieweltweit führende Marke für Reiseerlebnisse zu werden.J.P. Morgan agierte bei der Transaktion als Placement Agent undLatham & Watkins sowie Walder Wyss fungierten als Berater.Fotos zum Download unter:http://ots.de/Yy0JKfhttp://ots.de/ohL2Ighttp://ots.de/ZWxZ5W[1] Quelle: Phocuswright, "Tours & Activities Come of Age: TheGlobal Travel Activities Marketplace 2014-2020", 2017Über GetYourGuideGetYourGuide ist die Buchungsplattform für einzigartigeReiseerlebnisse. Angetrieben von einem globalen Team von über 400Reiseexperten hilft GetYourGuide Reisenden überall auf der Welt, diebesten Aktivitäten zu finden - darunter Skip-the-line-Tickets an denberühmtesten Sehenswürdigkeiten, geführte Touren von lokalenExperten, originelle Food & Beverage Entdeckungstouren, aber auchsogenannte "Bucket List"-Erlebnisse und Nischenangebote, die es nuran bestimmten Orten gibt. Seit der Gründung im Jahr 2009 habenReisende aus mehr als 155 Ländern über 25 Millionen Touren,Aktivitäten und Sightseeing-Tickets bei GetYourGuide gebucht. DasUnternehmen hat seinen Sitz in Berlin und unterhält Büros in 14Ländern weltweit. Nähere Informationen finden sich auf der Websitewww.getyourguide.com.