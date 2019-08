Gesundheitswesen: Jeder zweite Bürger ist unzufrieden mit dem digitalen Fortschritt / Studie zur Digitalisierung europäischer Gesundheitssysteme veröffentlicht

Hamburg (ots) - Es krankt bei der digitalen Transformation beiKliniken, Krankenkassen und Arztpraxen in Deutschland. Mehr als jederdritte Bürger (35 Prozent) stuft die Digitalisierung desGesundheitswesens hierzulande als rückständig ein. Jeder Zweite istmit dem Entwicklungsstand unzufrieden, beispielsweise mit derEinführung der elektronischen Gesundheitskarte und demDatenaustausch. Das sind Ergebnisse der Studie "European Study on theDigitalisation of the Healthcare Pathways" von Sopra SteriaConsulting, für die 1.200 Bürgerinnen und Bürger sowie 35Gesundheitsexperten aus Belgien, Deutschland, Frankreich,Großbritannien, Norwegen und Spanien befragt wurden.Mit ihrem grundsätzlichen Urteil zur Digitalisierung imGesundheitswesen sind die Deutschen nicht allein. In Frankreich undSpanien bewertet ein ähnlich großer Anteil Bürgerinnen und Bürger diedigitale Transformation ihres Gesundheitssystems als rückständig.Anders in Großbritannien: Dort sieht zwar die Mehrheit derBevölkerung (57 Prozent) insgesamt eine Verschlechterung dermedizinischen Versorgung in den vergangenen zehn Jahren. Das Angebotdigitaler Gesundheitslösungen bezeichnet allerdings nur jeder Vierteals unterdurchschnittlich.Größere Unterschiede bestehen bei der Zufriedenheit mit einzelnenVorhaben. In Frankreich und Spanien ist beispielsweise rund jederzweite Befragte zufrieden mit der Lösung einer elektronischenKrankenakte in seinem Land, in Deutschland sind es nur 27 Prozent.Vor allem in Norwegen und Belgien sind es deutlich weniger Menschen,die schlechte Noten an den digitalen Ausbau ihres Gesundheitssystemsvergeben. Nur 18 beziehungsweise 15 Prozent halten ihrGesundheitswesen für digital wenig fortschrittlich. Nach Meinung derbefragten europäischen Gesundheitsexperten gehört Belgien zu deneuropäischen Ländern, die die digitale Transformation derGesundheitsversorgung systematisch eingeleitet haben. Norwegen giltgenerell als Musterschüler für systematische und pragmatischeDigitalisierung.Experten mahnen koordinierte Digitalisierungsstrategie undschnelleres Tempo anDie zuständigen Akteure in Deutschland zögern dagegen häufiger mitReformvorhaben. Die befragten Gesundheitsexperten identifizieren alsDigitalisierungsbremser in Deutschland das föderale System. Zu vieleInsellösungen und inkompatible IT-Landschaften stehen einersystematischen und flächendeckenden Einführung digitaler Anwendungensowie der Entwicklung neuer Versorgungsmodelle im Wege. Dazu kommenimmer wieder geäußerte Datensicherheitsbedenken als Begründung fürein Abwarten bei der Einführung neuer Lösungen und Geräte. DieseBarrieren ließen sich allerdings durch Standards und Kontrollen derAnbieter überwinden, so die Einschätzung der Experten.Ein zu langes Zögern würde dagegen den Verlust vonDatensouveränität an Google, Apple, Facebook, Amazon und Microsoft(GAFAM) bedeuten. Noch ist das Vertrauen der Bevölkerung in dieGesundheitsexpertise der Internetkonzerne gering. Nur fünf Prozentder Bundesbürger würden Hinweisen der GAFAM-Apps auf möglicheKrankheiten auf Basis ihrer Daten vertrauen. 68 Prozent vertrauendagegen Ärzten, Kliniken und Krankenkassen.Bevölkerung in Deutschland ist bereit für mehr DigitalisierungAllerdings wird der Druck der Digitalbranche auf die Akteure imGesundheitswesen künftig zunehmen, genauso wie der aus derBevölkerung. Die Bürgerinnen und Bürger wünschen sich mehrheitlichVerbesserungen und sehen den Mehrwert digitaler Angebote: Drei vonvier Befragten gehen davon aus, dass digitale Lösungen die Diagnose,Behandlung und die Prävention von Krankheiten signifikant verbessern.Das Monitoring von Vitaldaten, der Austausch zwischen den Kliniken,Hausärzten und Krankenkassen sowie digitale Mehrwerte durch dieelektronische Gesundheitskarte sollten bei den Akteuren Prioritäthaben. 73 Prozent der Befragten würden zudem deutlich mehr Daten zuihrer elektronischen Krankenakte senden, wenn eine zufriedenstellendeLösung zur Verfügung stände. Die gesetzlichen Krankenkassen müssenVersicherten erst ab 2021 eine elektronische Patientenakte anbieten.Zum Vergleich: In Norwegen und Belgien gibt es jetzt schon mehrInitiativen und dadurch eine größere Verbreitung.Zentrale Plattformlösung als Digitalisierungsturbo"Die Deutschen sind längst bereit für digitale Angebote in derGesundheitsversorgung. Die Technik dafür ist ebenfalls vorhanden, nunmüssen die Akteure nachziehen", sagt Dr. Tina Wulff, SeniorConsultant Digital Healthcare bei Sopra Steria Consulting. DieFachexpertin plädiert für den Aufbau eines digitalenGesundheitsökosystems, um den Reformstau aufzulösen: "Es fehlenLösungen, die speziell auf die Versorgungslandschaft im deutschenGesundheitswesen zugeschnitten sind und flächendeckend ausgerolltwerden können. Eine digitale Plattform wäre ein Ansatz, um alleAkteure mit ihren heterogenen Systemen zu vernetzen und digitaleGesundheitsservices für die breite Masse anbieten zu können - nachfestgelegten Sicherheitsstandards", so Dr. Tina Wulff.Über die Studie:Für die Studie "European Study on the Digitalisation of theHealthcare Pathways" wurden im Auftrag von Sopra Steria Consulting1.200 Bürger aus Belgien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien,Norwegen und Spanien sowie 35 Gesundheitsexperten befragt. InDeutschland wurden 200 Bürger online und fünf Experten per Telefoninterviewt. Die Studie führte das Marktforschungsinstitut Ipsos imZeitraum Juli 2018 bis März 2019 durch.Zur Studie: http://bit.ly/PI_HealthcareStudie_ÜberblickÜber Sopra Steria Consulting (www.soprasteria.de)Sopra Steria Consulting zählt heute zu den Top BusinessTransformation Partnern in Deutschland. Als ein führendereuropäischer Anbieter für digitale Transformation bietet Sopra Steriaeines der umfassendsten Angebotsportfolios für End-to-End-Services amMarkt: Beratung, Systemintegration, Softwareentwicklung,Infrastrukturmanagement und Business Process Services. Unternehmenund Behörden vertrauen auf die Expertise von Sopra Steria, komplexeTransformationsvorhaben, die geschäftskritische Herausforderungenadressieren, erfolgreich umzusetzen. Im Zusammenspiel von Qualität,Leistung, Mehrwert und Innovation befähigt Sopra Steria seine Kunden,Informationstechnologien optimal zu nutzen. Mit mehr als 45.000Mitarbeitern in 25 Ländern erzielte Sopra Steria 2018 einen Umsatz inHöhe von 4,1 Mrd. Euro.Die Sopra Steria Group (SOP) ist notiert an der NYSE EuronextParis (Compartment A) - ISIN: FR0000050809.Weitere Informationen finden sich unterwww.soprasteria.de/newsroomPressekontakt:Sopra Steria Consulting:Nils RitterTel.: +49 (0) 40 22703-8801E-Mail: nils.ritter@soprasteria.comFaktor 3:Eva KleinTel.: +49 (0) 40 679446-6174E-Mail: e.klein@faktor3.deOriginal-Content von: Sopra Steria SE, übermittelt durch news aktuell