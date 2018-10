Gesundheitswandern senkt Blutdruck und fördert Abnehmen

Baierbrunn (ots) - Menschen, denen eine lange Wanderung zuaufwendig und ein Spaziergang zu langweilig ist, können sich mitGesundheitswandern fit halten. "Gesundheitswandern stößt in eineLücke, weil es verschiedene Aktivitäten ausgewogen mixt", erklärt dieGeschäftsführerin des Deutschen Wanderverbands, Ute Dicks, imApothekenmagazin "Senioren Ratgeber". Denn das zertifizierte Angebotdes Wanderverbands kombiniert geselliges Wandern und Übungen anAussichtspunkten, mit denen gezielt Koordination, Kraft und Ausdauertrainiert werden.Eine Studie der Universität Halle-Wittenberg hat gezeigt: DasGesundheitswandern senkt hohen Blutdruck, steigert die Ausdauer undfördert das Abnehmen. Fast 800 zertifizierte Gesundheitswanderführergibt es mittlerweile in Deutschland. Alle haben an einer Fortbildungdes Deutschen Wanderverbands teilgenommen, der das Konzept gemeinsammit Physiotherapeuten von der Universität Osnabrück entwickelte.Rücken, Schultern, Oberschenkel, Waden, Arme, Finger - jederKörperteil wird trainiert, außerdem Trittsicherheit undGleichgewichtssinn.Ob es auch Angebote vor der eigenen Haustür gibt, erfährt manonline unter www.gesundheitswanderfuehrer.de. Zahlreiche gesetzlicheKrankenkassen erstatten bei regelmäßiger Teilnahme 80 Prozent derKursgebühren, bis zu einem maximalen Zuschuss von 75 Euro pro Jahr.Voraussetzung: Der Kurs wird von einem zertifiziertenGesundheitswanderführer angeboten.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" 10/2018 liegt aktuell in denmeisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Senioren Ratgeber, übermittelt durch news aktuell