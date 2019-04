Gesundheitsversorgung der Zukunft: Internationaler Reha-Kongress vom 15. bis 17. April 2019 in Berlin

Berlin (ots) - Rehabilitation als globale Gesundheitsstrategie. Zudiesem Thema tauschen sich rund 1.500 Wissenschaftler, Ärzte,Psychologen und Therapeuten vom 15. bis 17. April in Berlin aus.Anlass ist das 28. Reha-Kolloquium, das in diesem Jahr zum ersten Malgemeinsam mit dem 15. Kongress des European Forum for Research inRehabilitation (EFRR) tagt. Beide Teilkongresse finden mitgemeinsamen Plenar- und Rahmenveranstaltungen statt: dasReha-Kolloquium auf Deutsch, der EFRR-Kongress auf Englisch. Daswissenschaftliche Programm umfasst mehr als 250 Fachbeiträge.Gundula Roßbach, Präsidentin der Deutschen RentenversicherungBund, eröffnete den Kongress. "In den kommenden drei Tagen rücktEuropa auf der rehabilitationswissenschaftlichen Ebene engerzusammen. Dadurch haben wir die Möglichkeit, aus den Erfahrungen undKenntnissen vieler Länder, die Verfahren und Instrumenteherauszufiltern, die die Rehabilitation erfolgreich machen, und damitdie Teilhabe stärken", so Roßbach. Ziel sei es, nachweislich wirksameMethoden möglichst schnell in die Routine zu bringen, um die Rehaweiter zu optimieren. "Die Reha ist ein unverzichtbarer Teil dermedizinischen Behandlungskette. Bei längerem Leben und Arbeiten wirddiese künftig für die Menschen noch an Bedeutung gewinnen", hobGundula Roßbach hervor."Das deutsche Rehabilitationssystem ist einzigartig und wir sindwirklich stolz darauf", unterstrich Sylvia Dünn, Geschäftsführerinder Deutschen Rentenversicherung Berlin-Brandenburg. Aber in Zeitenvon Globalisierung und Digitalisierung sei klar: "Wenn wir dasGesundheitswesen für die Zukunft gestalten wollen, wäre esleichtsinnig und unvernünftig, internationale Aspekte nicht zuberücksichtigen. Die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts sindvielfältig und enden nicht an institutionellen oder nationalenGrenzen." In Zeiten eines florierenden Arbeitsmarktes undBevölkerungsrückgangs seien eine stärkere Arbeitsplatzorientierungder Rehabilitation und eine engere Kombination mit operativenMaßnahmen Grundvoraussetzungen für eine erfolgreicheRehabilitationsstrategie. Weiter stellte sie heraus, dass es indiesem Zusammenhang einen Rechtsrahmen für eine nachhaltigere undgegebenenfalls längerfristige Unterstützung eines Stay-at-Work undReturn-to-Work Prozesses brauche."Der Bedarf an Rehabilitationsleistungen wird aufgrundverschiedener epidemiologischer Faktoren weltweit weiter steigen.Deshalb kann die Rehabilitation als wichtigste Gesundheitsstrategiedes 21. Jahrhunderts gesehen werden" so Prof. Dr. med. ChristophGutenbrunner im anschließenden Plenarvortrag über internationalePerspektiven und globale Entwicklungen in der Rehabilitation. DerRehawissenschaftler und Chefarzt der Klinik fürRehabilitationsmedizin an der medizinischen Hochschule Hannoverbetonte, dass Rehabilitationsangebote in allen medizinischenVersorgungsbereichen und in jeder Behandlungsphase verfügbar seinmüssten, um den Bedarfen von Menschen mit gesundheitlichenEinschränkungen gerecht werden zu können. Das entspreche auch einerwesentlichen Forderung der Weltgesundheitsorganisation (WHO). "AusSicht der Betroffenen müssen die Rehabilitationsangebote leichtzugänglich sein, auf die individuellen Bedürfnisse und Zielezugeschnitten sein sowie den aktuellen wissenschaftlichenErkenntnissen entsprechen" forderte er.Unter dem Motto "Rehabilitation - Shaping healthcare for thefuture" wird die wachsende Bedeutung der Rehabilitation in derGesundheitsversorgung beleuchtet. Die Plenarvorträge behandelnaußerdem Themen wie die Digitalisierung in Medizin und Gesellschaftsowie die Robotik in der Rehabilitation. Die Veranstalter erwartenwertvolle Impulse für die länderübergreifende Zusammenarbeit in derRehabilitationsforschung.Ausgerichtet wird das Reha-Kolloquium in diesem Jahr von derDeutschen Rentenversicherung Bund, der Deutschen RentenversicherungBerlin-Brandenburg und der Deutschen Gesellschaft fürRehabilitationswissenschaften. Veranstaltungsort ist das MaritimHotel, Stauffenbergstraße 26, 10785 Berlin.Weitere Informationen stehen im Internet unterwww.reha-kolloquium.de und www.efrr2019.com.Pressekontakt:Deutsche Rentenversicherung BundPresse- und Öffentlichkeitsarbeit, KommunikationDr. Dirk von der HeideTelefon: 030 865-89178Telefax: 030 865-27379Mail: Pressestelle@drv-bund.deDeutsche Rentenversicherung Berlin-BrandenburgPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitDenis McGeeTelefon: 030 3002-1040Telefax: 030 3002-1049Mail: pressestelle@drv-berlin-brandenburg.deOriginal-Content von: Deutsche Rentenversicherung Bund, übermittelt durch news aktuell