Gesundheitsthemen für Medien: Die Kritik an manchen Bewertungen und Plänen des G-BA (Gemeinsamer Bundesausschuss) und des Studieninstituts IQWiG wird breiter - und heftiger

München (ots) - Aufmerksam beobachtet der Themen- undBranchendienst Pharma Fakten die Entwicklungen rings um daswichtigste Entscheidungsgremium des deutschen Medizin- undGesundheitssektors - den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) und dasvon ihm beauftragte Studieninstitut IQWiG. Die Bewertungen beiderStellen geraten in jüngster Zeit mehr und mehr in die Kritik vonFachleuten aus der Ärzteschaft, ihren Fachgesellschaften und weitererMarktexperten. Die Widersprüche werden häufiger - und lauter.- Die negative Bewertung des Nutzens von Biomarker-Tests fürBrustkrebs-Patientinnen empört Experten und Fachverbände.http://ots.de/BUuyH- Ca. ein Fünftel der Medikamente sind Orphan Drugs - das ist dasErgebnis einer EU-Förderregelung. Das IQWiG will sie ändern.http://ots.de/GSOPg- Bundesrat spricht sich für Clearingstelle aus, dieMarktrücknahmen von Arzneimitteln verhindern soll.http://ots.de/kSEyC- Eine Vergleichsstudie zeigt: Der G-BA beurteilt den Nutzen neuerMedikamente kritischer als Gremien in anderen Ländern.http://ots.de/gVv84Pressekontakt:Winfried RauschederRedaktion Pharma Faktenwww.pharma-fakten.deE-Mail: redaktion@pharma-fakten.dehttp://twitter.com/pharmafaktenTel.: +49 89 1250 153 66Original-Content von: PHARMA FAKTEN, übermittelt durch news aktuell