Gesundheitsthemen für Medien: Im Kampf gegen Krebs

München (ots) - Die Immuntherapie gegen Krebs boomt: Fast 3.400Wirkstoffkandidaten befinden sich laut des US-amerikanischen CancerResearch Institute weltweit in der Entwicklung. Zudem verspricht dasFeld der Präzisionsonkologie neue Behandlungschancen. Die Hoffnungruht hier auf Medikamenten, die wirksam gegen solide Tumore sind -unabhängig von ihrer Lokalisation. Mit zahlreichen Ansätzen versuchenforschende Pharmaunternehmen, Krebs seinen Schrecken zu nehmen. Undauch die Prävention hat ein großes Potenzial - das bislang nichtausgeschöpft wird.

Krebsprävention: Bleibt ihr großes Potential ungenutzt?
Krebs verbreitet Furcht und Schrecken. Laut einer repräsentativenBevölkerungsbefragung der Krankenkasse DAK-Gesundheit haben 68Prozent der Deutschen in Bezug auf Krankheiten am meisten Angst voreinem bösartigen Tumor. Dabei wären über ein Drittel allerNeuerkrankungen vermeidbar - würde das Potenzial der Prävention vollausgeschöpft. Doch effektive Vorbeugung hat es schwer, solange dasWissen über die Ursachen von Krebs in der Bevölkerung gering ist.

Präzisionsonkologie: Neue Therapiechancen gegen Krebs
Ein Krebsmedikament, wirksam gegen solide Tumore, unabhängig vonihrer Lokalisation? Die Voraussetzung dafür ist, dass der Tumor überbestimmte genetische Merkmale verfügt, die ihn antreiben. Seit einpaar Jahren weiß man: Genfusionen können so etwas sein. Hier will diePräzisionsonkologie ansetzen. Sie steht für neue Therapiechancen, diees so vorher nicht gegeben hat.

Pharma Fakten-Grafik: Krebs - Immer mehr immunonkologischeTherapien in der Entwicklung
Weltweit befinden sich momentan 3.394 Immuntherapien gegen Krebsin der Entwicklung, schreibt das US-amerikanische Cancer ResearchInstitute. Im Vergleich zum Vorjahr 2017 ist das ein Anstieg um 67Prozent. Dies verdeutlicht den "beispiellosen Enthusiasmus und dasEngagement auf diesem Fachgebiet", sagt die Wissenschaftlerin JillO'Donnell-Tormey.

Leukämien: Verschiedene Strategien für höhere Heilungsraten
Bei der Behandlung der akuten lymphatischen Leukämie (ALL) hat esin den vergangenen Jahrzehnten große Fortschritte gegeben. Neben derklassischen Chemotherapie und der Stammzelltransplantation gibt esheute eine ganze Palette verschiedener Medikamente und neuerMedikamentenklassen, die alle ein Ziel verfolgen: die Heilungsratenvon Menschen mit ALL zu erhöhen.

Chronische myeloische Leukämie: Ein Leben ohne Medikamente?
Es ist eine absolute Erfolgsgeschichte: Vor einigen Jahrenrevolutionierte die Einführung einer bestimmten Wirkstoffklasse dieBehandlung der Menschen mit chronischer myeloischer Leukämie (CML).Betroffene können bei frühzeitiger Diagnose mit modernen Medikamentenheute eine nahezu normale Lebenserwartung erreichen. Inzwischen rücktfür manche Patienten ein neues Therapieziel in den Fokus: dasAbsetzen der Arzneimittel.