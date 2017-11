Gesundheitsthemen für Medien: Fortschritt durch Forschung - So arbeitet die Pharmaindustrie

München (ots) - Die Pharma-Industrie hat bei einem großen Teil derBevölkerung kein gutes Image. Werden die Menschen nach den Gründengefragt, hört man oft: Mit Krankheiten anderer Menschen und ihremLeiden Geld verdienen - das gehört sich einfach nicht. Lautet dieFrage aber, ob die Menschen bessere, wirksame und sichere Medikamentegegen Alzheimer, Krebs, Diabetes oder Infektionen haben wollen, istder Konsens groß. Und jetzt wird es spannend, denn nun sind wirwieder bei der Ausgangsfrage. Mit Krankheiten Geld verdienen? Das istnicht nur gut so. Es ist sogar notwendig. Und im Interesse aller.Wenn Ethik auf Monetik trifftGesundheit hat kein Preisschild, ein Arzneimittel aber sehr wohl -denn pharmazeutische Unternehmen müssen große Summen in dieEntwicklung neuer Wirkstoffe investieren. Ohne Gewinne geht dasnicht. Gleichzeitig arbeiten die Firmen für das Wohlergehen derMenschen, also ein gesellschaftliches Ziel. Profit machen undPatienten helfen - wie geht das zusammen?http://ots.de/r2PKqArzneimittelpreise: Wichtige Debatte - falsch geführtWenn es um die Preise von Arzneimitteln geht, steht diePharmaindustrie unter Dauerbeschuss. Ein Interview über dieZusammenhänge von Forschungskosten, Arzneimittelpreisen und demNutzen von Medikamenten.http://ots.de/JekWFNeue Medikamente fallen nicht vom HimmelDer Nutzen innovativer Medikamente wird immer wieder in Fragegestellt. Dabei zeigt sich der medizinische Fortschritt an jederEcke. Er ist hart erkämpft - und Ergebnis jahrzehntelanger Forschungsowie vielzähliger gescheiterter Versuche.http://ots.de/hegC7Schritt für Schritt zum FortschrittDer Nutzen für Patienten - das sollte der Maßstab für denFortschritt bei Arzneimitteln sein. Die beharrliche schrittweiseWeiterentwicklung und Verbesserung bestehender Medikamente spieltdabei eine wichtige Rolle. Sie bringt neue Möglichkeiten für Ärzteund Patienten - durch weniger Nebenwirkungen, eine geringere Dosis,einfachere Anwendung und mehr Therapieoptionen.http://ots.de/S2gkYPressekontakt:Redaktion Pharma Faktenwww.pharma-fakten.deE-Mail: redaktion@pharma-fakten.dehttp://twitter.com/pharmafaktenTel.: +49 89 1250 153 66Original-Content von: PHARMA FAKTEN, übermittelt durch news aktuell