Gesundheitsthemen für Medien: Europäische Impfwoche

München (ots) - "Vorbeugen. Schützen. Impfen." Unter diesem Mottofindet vom 23. bis 29. April 2018 die Europäische Impfwoche derWeltgesundheitsorganisation (WHO/Europa) statt, um auf die Bedeutungvon Impfungen aufmerksam zu machen. Wie wichtig das ist, zeigt dasBeispiel Influenza: Jedes Jahr sterben weltweit bis zu 650.000Menschen an den Folgen einer Grippe-Erkrankung. Diese Zahl könntedeutlich geringer ausfallen, wenn genügend Menschen geimpft wären.Stattdessen gehen die Impfquoten in den meisten europäischen Ländernseit Jahren zurück. Doch das soll sich mithilfe eines "EU Manifestoon Influenza Vaccination" bald ändern.http://ots.de/5hyh8VWeitere Artikel zum Thema "Impfen" finden Sie auf Pharma Fakten:Impfquoten - "Die Zäune müssen weg"Rund 190.000 Menschen sind in Deutschland in den vergangenen zehnJahren an Krankheiten gestorben, die durch eine Impfung hättenverhindert werden können. Doch wie hätte man diese Menschen rettenkönnen? Durch bessere Aufklärung? Durch eine Impfpflicht? Odervielleicht durch einen Blick in andere Länder?http://ots.de/gMGYVaPharma Fakten-Grafik - Impfungen: Zu spät im Kindesalter, zuselten bei Jugendlichen und ErwachsenenDie Influenza-Impfquote bei den Senioren beträgt nicht einmal 35Prozent. Der Anteil der gegen Humane Papillomviren (HPV) geimpftenMädchen liegt bei unter einem Drittel. Und im Fall von Masernverfehlt Deutschland weiter nationale Impfziele. Das Problem: ImKindesalter geschehen die Impfungen zu spät und bei den Jugendlichensowie Erwachsenen zu selten, wie das Robert Koch-Institut (RKI)bemerkt.http://ots.de/AN0jo0Volksweisheiten zum Impfen: So viel Impfungen, so viel IrrtümerImpfen ist gefährlich. Impfen verursacht Krankheiten. Impfen istreine Geldmacherei. Impfen ist überflüssig. In kaum einemmedizinischen Feld halten sich Vorurteile und Volksweisheiten sohartnäckig wie beim Impfen. Aber wie viel Wahrheit steckt hinterdiesen Aussagen?http://ots.de/GVcBL5