Gesundheitssenatorin Kolat (SPD) will freies WLAN in allen Kliniken

Berlin (ots) - Der rot-rot-grüne Senat will künftig allenPatienten, Besuchern und Beschäftigten in den Berliner Klinikenfreies WLAN zur Verfügung stellen.Das kündigte Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kolat (SPD) amFreitag im rbb-Inforadio an. Als erste Klinik Berlins werde dasUrban-Krankenhaus in Kreuzberg ab der nächsten Woche freies WLAN zurVerfügung stellen. "In einer digitalen Hauptstadt (...) gehört sichdas, dass nicht nur privat Versicherte (...) in den Krankenhäusernfreien WLAN-Zugang haben, sondern auch alle Patientinnen undPatienten, (...) die gesetzlich versichert sind."Weitere Krankenhäuser würden folgen, so Kolat. Bislang seien dafürzwei Millionen Euro vorgesehen, was aber voraussichtlich nichtreichen werde. "Wir wissen noch nicht, wie die technischenVoraussetzungen in den einzelnen Krankenhäusern sind. Deswegen wollenwir erst mal starten und gucken, wie weit wir kommen mit den zweiMillionen."Das vollständige Interview können Sie hier nachhören:http://ots.de/xWzu1