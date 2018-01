Der Gesundheitsschutz in Shisha-Bars muss im Vordergrund stehen

Kiel (ots) - Zu der aktuellen Berichterstattung über diebesonderen Risiken des Shisha-Rauchens erklärt der gesundheits- undsuchtpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Bernd Heinemann:"In jüngster Zeit häufen sich in Shisha-Bars in derLandeshauptstadt Kiel trotz Auflagen Fälle vonKohlenmonoxidvergiftungen. Diese Erfahrungen und die von derBundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung wissenschaftlichbelegten erheblichen Zusatzgefahren gegenüber Zigarettenrauchen z.B.Herpes, Hepatitis, Chrom-, Nickel-, Kobalt- oder Bleivergiftungenmachen es notwendig, mit Augenmaß mit diesen Risiken angemessenumzugehen.Mit einer gesetzlichen Initiative werden wir nicht auf dieKriminalisierung der Konsumenten hinwirken, vielmehr muss derGesundheitsschutz der Verbraucherinnen und Verbraucher, besonders inShisha-Bars, im Vordergrund stehen. Auf Landesebene ist eingesetzlich vorgeschriebenes Belüftungs-und Warnsystem für Shisha-Barsnotwendig, sodass die Konsumenten dauerhaft vorKohlenmonoxidvergiftungen geschützt werden. Weiterhin istlandesgesetzlich ein Hygieneverfahren sicherzustellen, welchesAnsteckungsrisiken weitgehend ausschaltet. Auch bei der technischenArt der Wasserpfeifen in öffentlich zugänglichen Shisha-Bars muss imgesetzlichen Verfahren auf Schwermetall- und andere Risikeneingegangen werden."Pressekontakt:Pressesprecher: Heimo Zwischenberger (h.zwischenberger@spd.ltsh.de)Stellvertreter: Felix Deutschmann (f.deutschmann@spd.ltsh.de)Original-Content von: SPD-Landtagsfraktion SH, übermittelt durch news aktuell