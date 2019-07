Gesundheitspartner BKK Mobil Oil macht sich für den Ausdauersport stark (FOTO)

Hamburg (ots) -Bis zu 300.000 Zuschauer und rund 10.500 Teilnehmer: In derHansestadt findet am 06. und 07.07.2019 mit dem Hamburg Wasser WorldTriathlon der größte Triathlon der Welt statt. Als offiziellerGesundheitspartner ist die BKK Mobil Oil mit ihrem Stand"Wechselzone" vor Ort vertreten - Ausblick auf Jungfernstieg sowieBinnenalster inklusive.1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und 10 KilometerLaufen auf der Olympischen Distanz oder 0,5 Kilometer Schwimmen, 20Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen auf der Sprintdistanz:Triathletinnen sowie Triathleten haben in Sachen Distanz beim HamburgWasser World Triathlon die Qual der Wahl. In der "Wechselzone", demStand der BKK Mobil Oil, haben Besucher die Möglichkeit, sich überdie unterschiedlichen Leistungen wie u.a. den "Sportler-Check-up" zuinformieren. Außerdem wird am Stand auch in diesem Jahr wieder einkostenloser Taping-Service angeboten.Autogrammstunde mit Triathlon-Star und TRI-AKTIVKids-Botschafterin Laura LindemannDie international erfolgreiche Triathletin Laura Lindemann geht inHamburg zum dritten Mal in Folge an den Start. 2017 und 2018erkämpfte sie sich jeweils einen Platz auf dem Siegertreppchen. Indiesem Jahr erfüllt die zweifache Junioren-Weltmeisterin am Sonntag,07.07. von 12.30 - 13.30 Uhr am Stand der BKK Mobil Oil, dieAutogrammwünsche von kleinen und großen Fans. Dabei liegen ihr vorallem Kinder am Herzen: Laura Lindemann ist seit 2017 Botschafterindes Präventions-Programms TRI-AKTIV Kids der BKK Mobil Oil. "Ichmöchte meine Begeisterung für den Sport, den ich selbst so sehrliebe, an Kinder weitergeben. Deshalb ist TRI-AKTIV ein absolutesHerzensprojekt von mir", verrät sie.Fakten zu Hamburgs Sport-HighlightDas Event ist eines der wichtigsten sportlichen Aushängeschilderder Hansestadt. Seit seiner Gründung im Jahr 2002 hat er sich zumgrößten Triathlon der Welt entwickelt. Zudem ist der Triathlon Teilder ITU World Triathlon Series, einer Reihe von neun globalen Eventsu.a. in Montreal oder Gold Coast. Darin kämpfen 130 Topathleten (je65 Frauen und Männer) um wichtige WM-Punkte, bis im Grand Final imschweizerischen Lausanne der Weltmeister gekürt wird.Nähere Informationen zum Hamburg Wasser World Triathlon gibt esunter: http://ots.de/mWBLgqPressekontakt:BKK Mobil Oil PressestelleConstanze KleintTelefon: 040 3002-11412E-Mail: pressestelle@bkk-mobil-oil.defischerAppelt, relationsJessica EschenbachTelefon: 040 899699-569E-Mail: Jessica.Eschenbach@fischerappelt.deOriginal-Content von: BKK Mobil Oil, übermittelt durch news aktuell