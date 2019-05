Gesundheitsökonom Mujaheed Shaikh übernimmt Professur an der Hertie School of Governance

Berlin (ots) - Der Gesundheitsökonom Mujaheed Shaikh ist ab Mai2019 Professor of Health Governance an der Hertie School in Berlin.Shaikh lehrte und forschte bislang an der WirtschaftsuniversitätWien. Seine Schwerpunkte sind Effizienz und Wettbewerb inGesundheitssystemen, gesundheitsriskantes Verhalten und Fragen derGesundheitsversorgung in Entwicklungsländern sowie im internationalenKontext.Die Professur wird von der Robert Bosch Stiftung GmbH im Rahmendes Projekts "Neustart! Reformwerkstatt für unser Gesundheitswesen"gefördert. Dieses Projekt will Reformvorschläge für einezukunftsfähige Gesundheitsversorgung in Deutschland erarbeiten.Mujaheed Shaikh übernimmt unter anderem die wissenschaftliche Leitungeiner Serie von Expertendialogen aus Wissenschaft und Praxis (ThinkLabs). Er folgt in dieser Funktion auf Klaus Hurrelmann, Professor ofPublic Health and Education, der das Projekt in der Konzeptions- undStartphase begleitet hat.Die neue Professur unterstreicht die Bedeutung des BereichsGesundheitspolitik und Gesundheits-Governance im Portfolio der HertieSchool. Die Hochschule reagiert damit auf die wachsende Nachfragesowohl von Seiten der Studierenden als auch im Bereich derwissenschaftlichen Politikberatung. Angesichts der enormenHerausforderungen an eine zukunftssichere Gesundheitsversorgung gehtdie Hertie School insbesondere in diesem Bereich gemeinsam mit derRobert Bosch Stiftung und deren Projekt "Neustart!" neue Wege.Den Lebenslauf sowie ein Portraitfoto von Mujaheed Shaikh findenSie hier: http://ots.de/bAN1zlHier finden Sie Informationen zur Initiative "Neustart!":https://www.hertie-school.org/en/restart/Die Hertie School of Governance in Berlin bereitet herausragendqualifizierte junge Menschen auf Führungsaufgaben im öffentlichenBereich, in der Privatwirtschaft und der Zivilgesellschaft vor. Siebietet Masterstudiengänge, Executive Education undDoktorandenprogramme an. Als universitäre Hochschule mitinterdisziplinärer und praxisorientierter Lehre, hochklassigerForschung und einem weltweiten Netzwerk setzt sich die Hertie Schoolauch in der öffentlichen Debatte für "Good Governance" und moderneStaatlichkeit ein. Die Hertie School wurde 2003 von derGemeinnützigen Hertie-Stiftung gegründet und wird seither maßgeblichvon ihr getragen. Sie ist staatlich anerkannt und vomWissenschaftsrat akkreditiert. www.hertie-school.orgTwitter: https://twitter.com/thehertieschoolFacebook: https://www.facebook.com/thehertieschool/LinkedIn: https://www.linkedin.com/school/55258/Pressekontakt:Regine Kreitz, Director Communications, Tel.: 030 / 259 219 113,Email: pressoffice@hertie-school.orgOriginal-Content von: Hertie School of Governance, übermittelt durch news aktuell