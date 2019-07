Gesundheitsministerium reagiert zurückhaltend auf Krankenhausstudie

BERLIN (dpa-AFX) - Das Bundesgesundheitsministerium hat zurückhaltend auf die Bertelsmann-Studie reagiert, nach der in Deutschland mehr als jedes zweite Krankenhaus geschlossen werden müsste.



"Wir haben diese Studie zur Kenntnis genommen und schauen uns die genauer an", sagte eine Sprecherin des Ministeriums am Montag in Berlin.

Sie verwies darauf, dass für die Krankenhausplanung die einzelnen Bundesländer verantwortlich seien. Diese müssten eine "bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung" sicherstellen. Grundsätzlich habe Deutschland im internationalen Vergleich überdurchschnittlich viele Krankenhausbetten und Kliniken. Es gehe aber nicht nur "um die schiere Anzahl von Häusern", sondern "vor allem eine erreichbare und qualitativ hochwertige Versorgung". Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte kürzlich betont: "Ein Krankenhaus vor Ort ist für viele Bürger ein Stück Heimat."

Die Bertelsmann Stiftung hatte in einer Studie vorgeschlagen, mehr als jedes zweite Krankenhaus in Deutschland zu schließen. Das Argument: Eine Bündelung von Ärzten, Pflegepersonal und medizinischen Geräten an weniger Kliniken könnte die Qualität der Versorgung verbessern./jr/DP/mis